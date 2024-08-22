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В Ростовской области водитель легковушки погиб под колесами фуры

В Ростовской области водитель легковушки погиб, залетев по фуру

22 августа 2024, 07:44
Фото: 1MI
В Ростовской области водитель легковушки погиб под колесами фуры
В Ростовской области в страшном ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщает региональный УГИБДД.

Авария произошла вечером 21 августа на трассе «Волгоград — Каменск» в Белокалитвинском районе Ростовской области. 31-летний водитель китайского авто Lifan не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Ему не удалось вырулить и он врезался в грузовик DAF, который в это время ехал по той части дороги.

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Фото: Госавтоинспекция РО

Мощный удар сильно повредил легковушку. Лобовое стекло разбито, а о капота почти ничего не осталось. Водитель погиб на месте от полученных травм. Врачи не смогли его реанимировать. Полицейские выясняют все детали произошедшего.

Ранее авария унесла жизни двух взрослых и одного ребенка в донском регионе. Фура протаранила легковой автомобиль.

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