В Ростовской области водитель легковушки погиб, залетев по фуру

Авария произошла вечером 21 августа на трассе «Волгоград — Каменск» в Белокалитвинском районе Ростовской области. 31-летний водитель китайского авто Lifan не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Ему не удалось вырулить и он врезался в грузовик DAF, который в это время ехал по той части дороги.