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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Под Ростовом-на-Дону сгорел городской автобус

Горящий на дороге в Аксае городской автобус попал на видео

22 августа 2024, 09:54
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
Под Ростовом-на-Дону сгорел городской автобус
В Аксае по середине дороги загорелся городской автобус, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Ростов Главный».

В Аксае Ростовской области вспыхнул автобус. На видео заметно, что общественный транспорт встал на полпути, а недалеко от него столпились люди. Огонь полностью охватил автобус, он почти сгорел дотла.

Жители региона переживают о возможных пострадавших: «Все живы?».

«Что творится, ужас!», — пишет дончанка.

«Будем надеяться, что никто не пострадал», — добавил пользователь.

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Видео: ТГ канал «Это Ростов»

«Надеюсь без жертв? Что ни день, так катастрофа какая-то! Что творится?», — отвечает подписчица.

Добавим, что сотрудники МЧС пока не сообщали об инциденте. Информации о раненных и причинах возгорания нет.

Ранее почти 30-километровая пробка образовалась на М-4 в Ростовской области из-за сгоревшей фуры с покрышками.

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