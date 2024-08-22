Горящий на дороге в Аксае городской автобус попал на видео

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В Аксае Ростовской области вспыхнул автобус. На видео заметно, что общественный транспорт встал на полпути, а недалеко от него столпились люди. Огонь полностью охватил автобус, он почти сгорел дотла.
Жители региона переживают о возможных пострадавших: «Все живы?».
«Что творится, ужас!», — пишет дончанка.
«Будем надеяться, что никто не пострадал», — добавил пользователь.
«Надеюсь без жертв? Что ни день, так катастрофа какая-то! Что творится?», — отвечает подписчица.
Добавим, что сотрудники МЧС пока не сообщали об инциденте. Информации о раненных и причинах возгорания нет.
Ранее почти 30-километровая пробка образовалась на М-4 в Ростовской области из-за сгоревшей фуры с покрышками.