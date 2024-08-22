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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

VK улучшила сеть доставки контента из-за роста видеотрафика

VK улучшила сеть доставки контента из-за роста видеотрафика

22 августа 2024, 09:55
Фото: Unsplash
VK улучшила сеть доставки контента из-за роста видеотрафика
Компания VK улучшила CDN-сеть доставки контента из-за возросшего интереса пользователей к видеороликам.

Более 150 узлов CDN с серверами для временного хранения данных охватили все федеральные округа и некоторые страны СНГ. Теперь пользователи из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси могут получать доступ к контенту через наиболее близкий узел сети с серверами, что обеспечивает стабильное соединение независимо от их физического расположения. Это улучшает скорость загрузки информации на 20-30%.

С улучшенной сетью доставки контента VK Видео адаптируется к увеличивающемуся числу пользователей, создателей контента и, следовательно, объемов трафика. С начала текущего года общий видеотрафик вырос на 30%. Некоторые категории продемонстрировали значительное увеличение: детский контент показал рост в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз, а количество просмотров развлекательных видео в хорошем разрешении в этом году возросли на порядок.

Елена Якупова, занимающая должность заместителя вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам, сообщила, что пропускная способность соединений с телекоммуникационными операторами увеличилась в два раза с 2023 года. Производительность сети VK достигла 40 Тбит/с. Она подчеркнула, что этого хватит даже в случае, если ежедневное количество пользователей сервисов VK внезапно увеличится вдвое.

Технические обновления позволят пользователям наслаждаться сервисами VK без зависимости от их географического нахождения. Без заминок просматривать контент в высоком качестве, слушать аудио, взаимодействовать с другими людьми, изучать новые профессии и выполнять большое количество других задач.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таджикистан#Казахстан#Контент#CDN
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