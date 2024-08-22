VK улучшила сеть доставки контента из-за роста видеотрафика

Более 150 узлов CDN с серверами для временного хранения данных охватили все федеральные округа и некоторые страны СНГ. Теперь пользователи из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси могут получать доступ к контенту через наиболее близкий узел сети с серверами, что обеспечивает стабильное соединение независимо от их физического расположения. Это улучшает скорость загрузки информации на 20-30%.