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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

В Ростовской области бензин марки АИ-98 подорожал почти на рубль за неделю

Все марки бензина стремительно подорожали в Ростовской области

22 августа 2024, 16:59
Фото: 1MI
В Ростовской области бензин марки АИ-98 подорожал почти на рубль за неделю
В Ростовской области бензин марки АИ-98 подорожал почти на рубль за неделю, следует из данных Росстата.

За минувшую неделю, с 13 по 19 августа, средняя стоимость бензина в Ростовской области выросла на 29 копеек — до 58,76 рубля за литр. Топливо марки АИ-92 подорожало на 15 копеек и сейчас в среднем стоит 53,54 рубля за литр. АИ-95 увеличился в цене на 20 копеек. За литр бензина этой марки нужно отдать в среднем 59,81 рубля. Больше всего подорожал АИ-98. Сейчас он стоит в среднем 69,84 рубля — почти на рубль больше, чем неделю назад.

Дизельное топливо достигло цены в 62,77. Увеличение цены составило 22 копейки за неделю.

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Ранее в Центробанке объяснили подорожание бензина в Ростовской области.

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