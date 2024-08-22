Все марки бензина стремительно подорожали в Ростовской области

За минувшую неделю, с 13 по 19 августа, средняя стоимость бензина в Ростовской области выросла на 29 копеек — до 58,76 рубля за литр. Топливо марки АИ-92 подорожало на 15 копеек и сейчас в среднем стоит 53,54 рубля за литр. АИ-95 увеличился в цене на 20 копеек. За литр бензина этой марки нужно отдать в среднем 59,81 рубля. Больше всего подорожал АИ-98. Сейчас он стоит в среднем 69,84 рубля — почти на рубль больше, чем неделю назад.