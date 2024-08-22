«А деньги бойцам»: жители Ростова массово поддержали отмену мероприятий в День города

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В донской столице отменили все уличные развлекательные мероприятия в честь Дня города. Состоятся только те интерактивы, которые планируются в закрытых помещениях. Меры приняты в связи с обстановкой в области.
Большинство ростовчан поддержали данную инициативу: «Грамотное решение в сложившейся ситуации с заботой о жителях».
«Все правильно, полностью поддерживаю! Время сейчас не то», — подмечает дончанин.
Кроме того, люди обратили внимание городских властей, что сэкономленные на отмене мероприятий средства можно отправить бойцам СВО.
«Отменить все, а средства отправить на нужды армии», «Так было бы замечательно! Только ребятам на передовую!», — написали ростовчане.
Ранее жители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тысяч рублей.