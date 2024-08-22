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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:46

«Нелогично выходит»: ростовчане высказались по поводу отмены Дня города

«А деньги бойцам»: жители Ростова массово поддержали отмену мероприятий в День города

22 августа 2024, 11:36
«Нелогично выходит»: ростовчане высказались по поводу отмены Дня города

Жители Ростова массово поддержали решение об отмене мероприятий на День города

В Ростове-на-Дону отменили широкое празднование 275-летнего юбилея города. Однако большая часть ростовчан поддержала решение властей. Реакции на новость появились под постом главы горадминистрации Алексея Логвиненко в телеграм-канале.

В донской столице отменили все уличные развлекательные мероприятия в честь Дня города. Состоятся только те интерактивы, которые планируются в закрытых помещениях. Меры приняты в связи с обстановкой в области.

Большинство ростовчан поддержали данную инициативу: «Грамотное решение в сложившейся ситуации с заботой о жителях».

«Все правильно, полностью поддерживаю! Время сейчас не то», — подмечает дончанин.

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Кроме того, люди обратили внимание городских властей, что сэкономленные на отмене мероприятий средства можно отправить бойцам СВО.

«Отменить все, а средства отправить на нужды армии», «Так было бы замечательно! Только ребятам на передовую!», — написали ростовчане.

Ранее жители Ростова раскупили все билеты на концерт Лепса стоимостью до 25 тысяч рублей.

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