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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Жители Ростовской области резко увеличили траты на врачей

Жители Ростовской области резко увеличили траты на врачей

22 августа 2024, 11:46
Фото: Unsplash
Жители Ростовской области резко увеличили траты на врачей
В России, в том числе Ростовской области, траты жителей на медиков увеличились на 20% за год, пишут «Новые известия».

В первой половине 2024 года жители России в среднем тратили на посещение частных медицинских учреждений около 4,7 тысячи рублей за раз. Эти расходы увеличились приблизительно на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость услуг в сфере здравоохранения значительно возросла. Это касается не только различных медицинских центров, включающих лаборатории для анализов, но и стоматологических поликлиник.

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Цены на услуги стоматологов выросли на 15%, и теперь один визит стоит 9,1 тысячи рублей. Наряду с увеличением затрат, количество людей, обращающихся за лечением зубов на платной основе, увеличилось на 13%.

Существуют разные причины, которые влияют на ситуацию с платной медициной. Одной из них является уменьшение доступности бесплатного медицинского обслуживания. Также наблюдается нехватка медицинских специалистов в государственных поликлиниках, функционирующих в рамках ОМС. Кроме того, у некоторых пациентов снижается доверие к этим учреждениям.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону оштрафуют аптеку за очереди пенсионеров на улице.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здравоохранение#Медицина
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