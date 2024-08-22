Жители Ростовской области резко увеличили траты на врачей

Существуют разные причины, которые влияют на ситуацию с платной медициной. Одной из них является уменьшение доступности бесплатного медицинского обслуживания. Также наблюдается нехватка медицинских специалистов в государственных поликлиниках, функционирующих в рамках ОМС. Кроме того, у некоторых пациентов снижается доверие к этим учреждениям.