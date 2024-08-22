Жители Ростовской области резко увеличили траты на врачей

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В первой половине 2024 года жители России в среднем тратили на посещение частных медицинских учреждений около 4,7 тысячи рублей за раз. Эти расходы увеличились приблизительно на 20% по сравнению с предыдущим годом.
Стоимость услуг в сфере здравоохранения значительно возросла. Это касается не только различных медицинских центров, включающих лаборатории для анализов, но и стоматологических поликлиник.
Цены на услуги стоматологов выросли на 15%, и теперь один визит стоит 9,1 тысячи рублей. Наряду с увеличением затрат, количество людей, обращающихся за лечением зубов на платной основе, увеличилось на 13%.
Существуют разные причины, которые влияют на ситуацию с платной медициной. Одной из них является уменьшение доступности бесплатного медицинского обслуживания. Также наблюдается нехватка медицинских специалистов в государственных поликлиниках, функционирующих в рамках ОМС. Кроме того, у некоторых пациентов снижается доверие к этим учреждениям.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону оштрафуют аптеку за очереди пенсионеров на улице.