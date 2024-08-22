Зоолог объяснил, почему шакалы стали нападать на людей в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По словам ростовского зоолога Регины Ерофеевой, в типичном поведении шакалов не заложена агрессия по отношению к человеку.
«Шакал не будет защищать территорию или еще каким-то образом вступать в контакт с человеком, если он здоров. Наоборот, он постарается сделать все, чтобы человек его не заметил», — говорит эксперт.
На нападение, по словам зоолога, решаются только шакалы, зараженные бешенством. Заболевание лишает животных чувства страха.
«Если вас укусил шакал, нужно обязательно обратиться к врачу. Почти 100% вероятность, что он болен и мог заразить вас» — добавляет Регина Ерофеева.
Ранее RostovGazeta писала о том, что до Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге.