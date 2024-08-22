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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Зоолог объяснил, почему шакалы стали нападать на дончан

Зоолог объяснил, почему шакалы стали нападать на людей в Ростовской области

22 августа 2024, 11:45
Фото: Вых Пыхманн/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Зоолог объяснил, почему шакалы стали нападать на дончан
Здоровое животное побоится человека и постарается остаться для него незамеченным, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский зоолог Регина Ерофеева.

По словам ростовского зоолога Регины Ерофеевой, в типичном поведении шакалов не заложена агрессия по отношению к человеку.

«Шакал не будет защищать территорию или еще каким-то образом вступать в контакт с человеком, если он здоров. Наоборот, он постарается сделать все, чтобы человек его не заметил», — говорит эксперт.

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На нападение, по словам зоолога, решаются только шакалы, зараженные бешенством. Заболевание лишает животных чувства страха.

«Если вас укусил шакал, нужно обязательно обратиться к врачу. Почти 100% вероятность, что он болен и мог заразить вас» — добавляет Регина Ерофеева.

Ранее RostovGazeta писала о том, что до Бастрыкина дошла история с нападением своры собак на женщину в Таганроге.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение#Происшествия#Шакалы#Шакал
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