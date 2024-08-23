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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Часть супермаркетов могут полностью закрыть в Ростовской области

Часть супермаркетов могут полностью закрыть в Ростовской области

23 августа 2024, 10:09
Фото: 1MI
Часть супермаркетов могут полностью закрыть в Ростовской области
ФАС России считает незаконным расширение некоторых торговых сетей в Ростовской области и других регионах, уведомила пресс-служба ведомства.

По закону, торговая сеть не может открывать новые магазины в регионе, если её доля там в денежном выражении превышает 25%.

ФАС провела проверку в нескольких регионах, в том числе в Ростовской области. Антимонопольщики выяснили, что в Ростовской области некоторые торговые сети продолжали расширяться, несмотря на то, что ещё в 2022 году их доля превышала 25%.

Ведомство направило в территориальные управления регионов поручения выяснить, как и при каких обстоятельствах открывались новые магазины. В случае подтверждения нарушений ФАС обратится в суд с требованием закрыть торговые точки.

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