Часть супермаркетов могут полностью закрыть в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По закону, торговая сеть не может открывать новые магазины в регионе, если её доля там в денежном выражении превышает 25%.
ФАС провела проверку в нескольких регионах, в том числе в Ростовской области. Антимонопольщики выяснили, что в Ростовской области некоторые торговые сети продолжали расширяться, несмотря на то, что ещё в 2022 году их доля превышала 25%.
Ведомство направило в территориальные управления регионов поручения выяснить, как и при каких обстоятельствах открывались новые магазины. В случае подтверждения нарушений ФАС обратится в суд с требованием закрыть торговые точки.