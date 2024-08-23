Дефект выявили на энергоблоке Ростовской АЭС

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
23 августа в был отключен первый энергоблок Ростовской АЭС из-за дефекта. Сотрудники предприятия обнаружили неисправность на турбине. Как только поломку устранят, блок возобновит работу в обычном режиме.
В настоящий момент на Ростовской атомной электростанции работают два блока — №3 и №4. На втором энергоблоке 24 августа начнутся плановые ремонтные работы.
Добавим, что уровень радиации в районе АЭС и на территории региона в целом не превышает допустимых значений.
Ранее власти Новочеркасска прокомментировали строительство дополнительной АЭС в донском регионе к 2036 году.