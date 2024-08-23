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Published Сегодня, 14:43

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На Ростовской АЭС отключили энергоблок после обнаружения дефекта

Дефект выявили на энергоблоке Ростовской АЭС

23 августа 2024, 14:43
Фото: ArtemBegotsky/сс by sa 4.0/wikimedia.org
На Ростовской АЭС отключили энергоблок после обнаружения дефекта

На Ростовской АЭС отключили энергоблок после обнаружения дефекта

В Ростовской области отключили от сети энергоблок №1 атомной станции выявленного из-за дефекта. Информацией поделился «Росэнергоатом».

23 августа в был отключен первый энергоблок Ростовской АЭС из-за дефекта. Сотрудники предприятия обнаружили неисправность на турбине. Как только поломку устранят, блок возобновит работу в обычном режиме.

В настоящий момент на Ростовской атомной электростанции работают два блока — №3 и №4. На втором энергоблоке 24 августа начнутся плановые ремонтные работы.

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Добавим, что уровень радиации в районе АЭС и на территории региона в целом не превышает допустимых значений.

Ранее власти Новочеркасска прокомментировали строительство дополнительной АЭС в донском регионе к 2036 году.

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