Детей в школах и садах Ростовской области кормили опасной едой

Сотрудники ведомства проверили 33 предприятия-производителя. По результатам мониторинга у 25 из них зафиксированы нарушения. Одно из грубых нарушений выявили у производителя молочных продуктов ООО «Олимп» в Батайске. Оно изготавливало сливочное масло из сырья неизвестного происхождения. Теперь предприятие проверит прокуратура.