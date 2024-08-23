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Детей в школах и садах Ростовской области кормили опасной едой

Детей в школах и садах Ростовской области кормили опасной едой

23 августа 2024, 08:10
Фото: 1MI
Детей в школах и садах Ростовской области кормили опасной едой
Продукция сомнительного качества поставлялась в соцучреждения Ростовской области, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Специалисты выявили нарушения правил ветеринарной сертификации продукции, поставляемой в социальные учреждения. Речь идёт о школах, детских садах и больницах.

Сотрудники ведомства проверили 33 предприятия-производителя. По результатам мониторинга у 25 из них зафиксированы нарушения. Одно из грубых нарушений выявили у производителя молочных продуктов ООО «Олимп» в Батайске. Оно изготавливало сливочное масло из сырья неизвестного происхождения. Теперь предприятие проверит прокуратура.

Ещё у одного производителя, пойманного на нарушении при транспортировке замороженной говядины, приостановили регистрацию.

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