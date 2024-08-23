Детей в школах и садах Ростовской области кормили опасной едой

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Специалисты выявили нарушения правил ветеринарной сертификации продукции, поставляемой в социальные учреждения. Речь идёт о школах, детских садах и больницах.
Сотрудники ведомства проверили 33 предприятия-производителя. По результатам мониторинга у 25 из них зафиксированы нарушения. Одно из грубых нарушений выявили у производителя молочных продуктов ООО «Олимп» в Батайске. Оно изготавливало сливочное масло из сырья неизвестного происхождения. Теперь предприятие проверит прокуратура.
Ещё у одного производителя, пойманного на нарушении при транспортировке замороженной говядины, приостановили регистрацию.