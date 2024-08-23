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Published Сегодня, 05:37

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Движение перекроют на Доватора в Ростове-на-Дону на месяц

Движение перекроют на Доватора в Ростове-на-Дону на месяц

23 августа 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney
В части улицы Доватора в Ростове-на-Дону будут действовать ограничения движения, сообщили в департаменте транспорта.

В это время пройдут работы на подземных коммуникациях. Поэтому придется ограничить проезд на улице Доватора в районе здания №156/3.

Эти меры будут действовать с 12 сентября по 12 октября.

Кроме того, с 14 сентября на месяц перекроют проезд на улице 2-я Киргизская от переулка Суржский до Клязьминского, а также на улице 2-я Киргизская в створе дома №82. Это связано с работами на газопроводе.

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Ранее стало известно, что Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону.

Кроме того, появилась информация, что для расширения Северного обхода Ростова-на-Дону изымут земли.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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