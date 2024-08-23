Движение перекроют на Доватора в Ростове-на-Дону на месяц

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В это время пройдут работы на подземных коммуникациях. Поэтому придется ограничить проезд на улице Доватора в районе здания №156/3.
Эти меры будут действовать с 12 сентября по 12 октября.
Кроме того, с 14 сентября на месяц перекроют проезд на улице 2-я Киргизская от переулка Суржский до Клязьминского, а также на улице 2-я Киргизская в створе дома №82. Это связано с работами на газопроводе.
Ранее стало известно, что Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону.
Кроме того, появилась информация, что для расширения Северного обхода Ростова-на-Дону изымут земли.