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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Эколог рассказал, как пожар в Пролетарске повлияет на воздух в Ростовской области

Эколог рассказал, как пожар в Пролетарске повлияет на экологию региона

23 августа 2024, 08:47
Фото: Волгодонская епархия
Эколог рассказал, как пожар в Пролетарске повлияет на воздух в Ростовской области
Любой пожар, тем более такой масштабный, как в Пролетарске, оказывает негативное влияние на экологию, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что пожар на складах в Пролетарске не удается потушить уже несколько дней. В соцсетях люди публикуют пугающие видео огня и черного дыма, обсуждая вопросы экологии.

«Во время пожара происходит сгорание углеводородов без фильтрации газа. Все это сперва летит в атмосферу, а потом будет выпадать с осадками и накапливаться в почве, оказывая негативное влияние на экологию», — объясняет Алексей Лебедев.

Однако, по словам эколога, ситуация хоть и сложная, но не критическая.

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«Если дождь выпадет концентрированно на одной территории, то ситуация может осложниться. Но если осадки распространятся по всему региону, то не исключено, что повышение фона загрязнения атмосферы может быть даже в норме. Все зависит от площади, на которой выпадут осадки», — говорит собеседник.

Как сообщил глава города Пролетарска Максим Толпинский, специалисты Роспотребнадзора периодически делают замеры для определения качества воздуха. Каких-либо серьезных превышений концентрации вредных веществ обнаружено не было.

Однако эколог добавляет, что любой черный дым негативно сказывается на качестве атмосферного воздуха в регионе.

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В частности, отдыхая в августе на карьере — на Западном в Ростове, горожане обратили внимание на черный дым, клубящийся целый день с одной из построек на высоком берегу водоема.

Черный дым валил с одной из построек на берегу пляжа на карьере в Ростове.Черный дым валил с одной из построек на берегу пляжа на карьере в Ростове.
Черный дым валил с одной из построек на берегу пляжа на карьере в Ростове.
Фото: rostovgazeta.ru
«Окрас дыма дают несгоревшие фракции. Разумеется, они не очищенные, поскольку когда стоят фильтры, люди видят только шлейф от повышения температуры. Тогда видно, что выходит горячий воздух. И он — прозрачный», — объясняет эколог.
По словам горожан, черный дым валил из какого-то строения на берегу Левенцовского карьера на Западном в Ростове.
Видео: rostovgazeta.ru

По словам собеседника, сейчас с выбросами предприятий ведется активная борьба. Есть даже государственная программа за контролем выбросов в атмосферу.

Напомним, что ранее эколог назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области.

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