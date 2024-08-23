Эколог рассказал, как пожар в Пролетарске повлияет на экологию региона

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Напомним, что пожар на складах в Пролетарске не удается потушить уже несколько дней. В соцсетях люди публикуют пугающие видео огня и черного дыма, обсуждая вопросы экологии.
«Во время пожара происходит сгорание углеводородов без фильтрации газа. Все это сперва летит в атмосферу, а потом будет выпадать с осадками и накапливаться в почве, оказывая негативное влияние на экологию», — объясняет Алексей Лебедев.
Однако, по словам эколога, ситуация хоть и сложная, но не критическая.
«Если дождь выпадет концентрированно на одной территории, то ситуация может осложниться. Но если осадки распространятся по всему региону, то не исключено, что повышение фона загрязнения атмосферы может быть даже в норме. Все зависит от площади, на которой выпадут осадки», — говорит собеседник.
Как сообщил глава города Пролетарска Максим Толпинский, специалисты Роспотребнадзора периодически делают замеры для определения качества воздуха. Каких-либо серьезных превышений концентрации вредных веществ обнаружено не было.
Однако эколог добавляет, что любой черный дым негативно сказывается на качестве атмосферного воздуха в регионе.
В частности, отдыхая в августе на карьере — на Западном в Ростове, горожане обратили внимание на черный дым, клубящийся целый день с одной из построек на высоком берегу водоема.
«Окрас дыма дают несгоревшие фракции. Разумеется, они не очищенные, поскольку когда стоят фильтры, люди видят только шлейф от повышения температуры. Тогда видно, что выходит горячий воздух. И он — прозрачный», — объясняет эколог.
По словам собеседника, сейчас с выбросами предприятий ведется активная борьба. Есть даже государственная программа за контролем выбросов в атмосферу.
Напомним, что ранее эколог назвал причину массовой гибели рыбы в Ростовской области.