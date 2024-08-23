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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Эксперты: Многозадачность ухудшает самочувствие и работоспособность

Эксперты: Многозадачность ухудшает самочувствие и работоспособность

23 августа 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Распространено мнение, что одновременное выполнение нескольких задач должно улучшать продуктивность. Однако эксперты утверждают, что на самом деле это может привести к противоположному эффекту и помешать достижению успеха.

Старший научный сотрудник Microsoft Research Глория Марк утверждает, что выполнение двух задач одновременно занимает больше времени, чем если бы они были выполнены последовательно. Это особенно относится к задачам, требующим умственных усилий и внимания, передает newkhakasiya.online.

Попытки занять мозг сразу несколькими сложными задачами могут привести к снижению продуктивности в работе и ухудшению самочувствия. Кроме этого, многозадачность приводит к стрессу и может вызывать учащенное сердцебиение и повышенное давление. Люди, работающие в режиме многозадачности, чаще допускают ошибки.

Глория Марк провела исследование, в рамках которого участникам было запрещено использовать электронную почту в течение недели. По итогам эксперимента выяснилось, что уровень стресса у испытуемых снизился, а их способность концентрироваться на работе улучшилась.

Специалисты рекомендуют избегать одновременного выполнения нескольких задач и делать перерывы при выполнении сложных и объемных задач. Также важно обеспечить мозгу возможность отдохнуть при переходе от одной задаче к другой.

Для борьбы с многозадачностью специалисты советуют избавиться от всех отвлекающих факторов, таких как уведомления на телефоне или постоянная проверка электронной почты без необходимости.

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