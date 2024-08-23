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Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

ФК «Ростов» оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение безопасности

ФК «Ростов» оштрафовали на 350 тысяч из-за судьи, который не мог уйти с поля

23 августа 2024, 19:23
Фото: 1MI
ФК «Ростов» оштрафовали на 350 тысяч рублей за нарушение безопасности
Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали за угрозу безопасности официальных лиц, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главу Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

КДК РФС оштрафовал ФК «Ростов» после победного мачта с «Оренбургом». Выяснилось, что течение всей игры спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев проявлял агрессивное поведение. Мужчина вел себя негативно по отношению к арбитру, слишком сильно сжал руку судье и не давал судейскому составу уйти с поля.

В том, что пострадало официальное лицо, обвинили ФК «Ростов». Хозяева поля должны были обеспечить судьям безопасность. Клуб обязали выплатить 350 тысяч рублей. При повторе инцидента будут введены более серьезные санкции.

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Читайте также о том, что ФК «Ростов» перечислит все деньги от матча с «Оренбургом» в Курскую область.

До этого стало известно, что ФК «Ростов» направит жалобу на «Оренбург». Команда считает, что соперники нарушили правила.

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