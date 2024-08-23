ФК «Ростов» оштрафовали на 350 тысяч из-за судьи, который не мог уйти с поля

КДК РФС оштрафовал ФК «Ростов» после победного мачта с «Оренбургом». Выяснилось, что течение всей игры спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев проявлял агрессивное поведение. Мужчина вел себя негативно по отношению к арбитру, слишком сильно сжал руку судье и не давал судейскому составу уйти с поля.