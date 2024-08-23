ФК «Ростов» оштрафовали на 350 тысяч из-за судьи, который не мог уйти с поля

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
КДК РФС оштрафовал ФК «Ростов» после победного мачта с «Оренбургом». Выяснилось, что течение всей игры спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев проявлял агрессивное поведение. Мужчина вел себя негативно по отношению к арбитру, слишком сильно сжал руку судье и не давал судейскому составу уйти с поля.
В том, что пострадало официальное лицо, обвинили ФК «Ростов». Хозяева поля должны были обеспечить судьям безопасность. Клуб обязали выплатить 350 тысяч рублей. При повторе инцидента будут введены более серьезные санкции.
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До этого стало известно, что ФК «Ростов» направит жалобу на «Оренбург». Команда считает, что соперники нарушили правила.