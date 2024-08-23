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Гидрометцентр оценил загрязнение воздуха в регионе из-за пожара в Пролетарске

Гидрометцентр оценил загрязнение воздуха в регионе во время пожара в Пролетарске

23 августа 2024, 09:48
Фото: clati.ru / для иллюстрации
Гидрометцентр оценил загрязнение воздуха в регионе из-за пожара в Пролетарске
На территории Южного федерального округа «экстремально высокого» загрязнения окружающей среды не зарегистрировано, сообщил Гидрометцентр.

Специалисты заверяют, что аварийных ситуаций в ЮФО не регистрировали. Экстремальных загрязнений воздуха также не наблюдается.

Что касается радиационно-опасных объектов, то мощность излучения рядом с ними находится в пределах нормы и не вызывает опасений.

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За качеством воздуха в Ростовской области следят из-за масштабного пожара на нефтебазе в Пролетарске. Его не могут потушить с 18 августа. Густой чёрный дым заволок небо в самом Пролетарске и дошёл до соседних населённых пунктов. Некоторые жители уезжают оттуда, опасаясь за своё здоровье.

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