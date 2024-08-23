Гидрометцентр оценил загрязнение воздуха в регионе во время пожара в Пролетарске

За качеством воздуха в Ростовской области следят из-за масштабного пожара на нефтебазе в Пролетарске. Его не могут потушить с 18 августа. Густой чёрный дым заволок небо в самом Пролетарске и дошёл до соседних населённых пунктов. Некоторые жители уезжают оттуда, опасаясь за своё здоровье.