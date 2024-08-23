Глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха из-за пожара на нефтебазе

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В передаче «Наша неделя. Пролетарск» вышел сюжет, посвященный крупному пожару. Толпинский рассказал о появившихся слухах, что люди уезжают в другие территории из-за возгорания.
По его словам, никто никуда не бежит. Специалисты Роспотребнадзора периодически делают замеры, чтобы определить качество воздуха. Каких-либо проблем обнаружено не было.
Напомним, что в воскресенье фрагменты сбитого БПЛА упали на промышленные объекты. Это вызвало серьезный пожар, который до сих пор не удалось ликвидировать.
В результате возгорания пострадали более 40 человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.