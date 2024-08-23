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Published Сегодня, 07:31

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Глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха из-за пожара на нефтебазе

Глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха из-за пожара на нефтебазе

23 августа 2024, 07:31
Фото: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин
Глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха из-за пожара на нефтебазе
В Ростовской области не обнаружили превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в Пролетарске, сообщил глава администрации горпоселения Максим Толпинский.

В передаче «Наша неделя. Пролетарск» вышел сюжет, посвященный крупному пожару. Толпинский рассказал о появившихся слухах, что люди уезжают в другие территории из-за возгорания.

По его словам, никто никуда не бежит. Специалисты Роспотребнадзора периодически делают замеры, чтобы определить качество воздуха. Каких-либо проблем обнаружено не было.

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Глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха из-за пожара на нефтебазе
Видео: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин

Напомним, что в воскресенье фрагменты сбитого БПЛА упали на промышленные объекты. Это вызвало серьезный пожар, который до сих пор не удалось ликвидировать.

В результате возгорания пострадали более 40 человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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