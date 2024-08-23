Глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха из-за пожара на нефтебазе

Напомним, что в воскресенье фрагменты сбитого БПЛА упали на промышленные объекты. Это вызвало серьезный пожар, который до сих пор не удалось ликвидировать.



В результате возгорания пострадали более 40 человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.