Глава Пролетарска сделал заявление об информации о самоэвакуации из города

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Он рассказал, что они живут в новой реальности с воскресенья. Но люди никуда не бегут, а ситуация сохраняется стабильной.
Толпинский уточнил, что Роспотребнадзор постоянно делает замеры. Превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.
Эти заявления он сделал в передаче «Наша неделя», а также поблагодарил тех, кто занимается ликвидацией огня.
Напомним, что в воскресенье на промышленные склады упали обломки сбитого БПЛА. Это стало причиной крупного пожара, который до сих пор не потушили.
Во время возгорания пострадали более 40 человек, им оказывают необходимую помощь.