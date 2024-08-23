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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Власти рассказали, бегут ли люди из Пролетарска из-за пожара на нефтебазе

Глава Пролетарска сделал заявление об информации о самоэвакуации из города

23 августа 2024, 07:12
Фото: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин
Власти рассказали, бегут ли люди из Пролетарска из-за пожара на нефтебазе
В Ростовской области жители Пролетарска остаются в своем населенном пункте, несмотря на пожар, сообщил глава администрации горпоселения Максим Толпинский.

Он рассказал, что они живут в новой реальности с воскресенья. Но люди никуда не бегут, а ситуация сохраняется стабильной.

Толпинский уточнил, что Роспотребнадзор постоянно делает замеры. Превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.

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Власти рассказали, бегут ли люди из Пролетарска из-за пожара на нефтебазе
Видео: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин

Эти заявления он сделал в передаче «Наша неделя», а также поблагодарил тех, кто занимается ликвидацией огня.

Напомним, что в воскресенье на промышленные склады упали обломки сбитого БПЛА. Это стало причиной крупного пожара, который до сих пор не потушили.

Во время возгорания пострадали более 40 человек, им оказывают необходимую помощь.

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