Голубев сделал заявление из-за возгорания домов в Пролетарске рядом с нефтебазой

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Глава Ростовской области рассказал, что в настоящий момент горят три жилых дома в Пролетарске. Изначально загорелся камыш, а сильный ветер понес огонь в сторону построек. Спасатели уже ликвидируют возгорание.
Также Василий Голубев добавил, что к тушению привлечены все силы и средства дежурных подразделений. Кроме того, он уточнил, что этот пожар не связан с полыхающими резервуарами с дизтопливом. Эти два возгорания разделяет примерно пять километров.
Ранее появились кадры горящих домов в Пролетарске. Огонь охватил преимущественно верхние части зданий.