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Published Сегодня, 18:51

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Голубев прокомментировал возгорание домов в Пролетарске рядом с нефтебазой

Голубев сделал заявление из-за возгорания домов в Пролетарске рядом с нефтебазой

23 августа 2024, 18:51
Фото: Изображение Midjourney
Голубев прокомментировал возгорание домов в Пролетарске рядом с нефтебазой
В Пролетарске Ростовской области произошло еще одно возгорание, которое началось из-за ландшафтного пожара, сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

Глава Ростовской области рассказал, что в настоящий момент горят три жилых дома в Пролетарске. Изначально загорелся камыш, а сильный ветер понес огонь в сторону построек. Спасатели уже ликвидируют возгорание.

Также Василий Голубев добавил, что к тушению привлечены все силы и средства дежурных подразделений. Кроме того, он уточнил, что этот пожар не связан с полыхающими резервуарами с дизтопливом. Эти два возгорания разделяет примерно пять километров.

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Ранее появились кадры горящих домов в Пролетарске. Огонь охватил преимущественно верхние части зданий.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Пожар#Ландшафтные пожары#Огонь#Тушение огня#Жилые дома#МЧС России#Возгорание#Тушение#Происшествия#Пролетарск
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