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Published Сегодня, 19:20

Modified Сегодня, 19:22

Updated Сегодня, 19:22

В Ростовской области ввели запрет на уличные массовые мероприятия

Губернатор Ростовской области разрешил массовые мероприятия только в помещениях

23 августа 2024, 19:20
Фото: 1MI
В Ростовской области ввели запрет на уличные массовые мероприятия
В Ростовской области начал действовать запрет на любые массовых мероприятий на открытом воздухе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В донском регионе запретили все мероприятия, проводимые на открытых пространствах. Временно будут проходить только те запланированные события, которые можно организовать в помещении. Однако на закрытых площадка также должны соблюдаться все меры безопасности.

Отметим, что на данный момент неизвестно, как долго будут длиться ограничения.

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Ранее в Ростове-на-Дону отменили часть мероприятий посвященных празднованию юбилея города. Жителям не рекомендуется находиться в местах массового скопления людей.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростовская область#Мероприятия#Запрет#Массовые мероприятия#Закрытые помещения#Ограничение#Вечеринка
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