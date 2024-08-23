Губернатор Ростовской области разрешил массовые мероприятия только в помещениях

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
В донском регионе запретили все мероприятия, проводимые на открытых пространствах. Временно будут проходить только те запланированные события, которые можно организовать в помещении. Однако на закрытых площадка также должны соблюдаться все меры безопасности.
Отметим, что на данный момент неизвестно, как долго будут длиться ограничения.
Ранее в Ростове-на-Дону отменили часть мероприятий посвященных празднованию юбилея города. Жителям не рекомендуется находиться в местах массового скопления людей.
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