Не только шокируют туристов: чем опасно нашествие медуз в Азовском море

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Жители и гости Ростовской области, отдыхающие на побережье Азовского моря, жалуются, что последние несколько лет ситуация становится только хуже, а в жаркие месяцы приходится и вовсе плавать в желе. Туристы регулярно сообщают об огромном количестве медуз.
Хотя некоторые говорят, что в этом нет ничего необычного, поскольку именно в конце июля-начале августа вода достаточно теплая, и в ней содержится много зоопланктона для питания медуз.
Старший научный сотрудник государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров рассказал нам, что Азовское море является нашей уникальной морской экосистемой, подверженной значительным изменениям из-за климатических и антропогенных факторов. В последнее десятилетие наблюдается ежегодное нашествие медуз в Азовском море, что вызывает серьезные экологические и социальные проблемы.
«Изменение климата оказывает значительное влияние на морские экосистемы. По данным Росгидромета, среднегодовая температура воздуха в Ростовской области увеличилась на 1,5 градуса за последние 30 лет. Повышение температуры воды в Азовском море создает благоприятные условия для размножения медуз. Теплая вода ускоряет метаболизм и рост, что приводит к увеличению их численности. Эвтрофикация — это процесс обогащения водоемов питательными веществами, такими как азот и фосфор, что приводит к быстрому росту водорослей и других организмов», — объяснил эксперт.
Он добавил, что сельское хозяйство, промышленность и бытовые сточные воды являются основными источниками этих веществ. Уровень эвтрофикации в Азовском море значительно увеличился за последние десятилетия. Это создает благоприятные условия для роста зоопланктона, который является основным источником пищи для медуз.
Собеседник рассказал, что снижение численности хищников, которые питаются медузами, также способствует увеличению их численности. По данным Росрыболовства, количество промысловых рыб в Азовском море снизилась на 30% за последние 20 лет из-за чрезмерного вылова и ухудшения условий обитания.
Вадим Петров считает, что нашествие медуз оказывает негативное влияние на морскую экосистему. Они конкурируют с рыбами за пищу и могут поедать их икру и личинок, что приводит к снижению численности рыбных популяций. Кроме того, массовое скопление медуз может вызвать гипоксию (недостаток кислорода) в воде, что негативно сказывается на всех обитателях моря.
Медузы могут представлять опасность для людей из-за своих ядовитых щупалец, контакт может вызвать ожоги, аллергические реакции и даже анафилактический шок у чувствительных людей. Это особенно актуально для туристов, отдыхающих на пляжах Ростовской области.
Эксперт считает, что нашествие медуз может негативно сказаться на туристической отрасли региона. Кроме того, массовое скопление медуз может повредить рыболовные сети и оборудование, что приведет к дополнительным затратам для рыбаков.
«Необходимо улучшить системы очистки сточных вод, организовать удаление загрязненного диффузного стока и сократить использование удобрений или использовать природосберегающие решения в сельском хозяйстве. Это поможет уменьшить количество питательных веществ, попадающих в Азовское море, и предотвратит массовый рост водорослей и зоопланктона. Для контроля популяции медуз необходимо восстановить численность их естественных хищников», — считает собеседник.
По его словам, это может включать меры по защите промысловых рыб от чрезмерного вылова и улучшение условий их обитания. Все эти мероприятия по восстановлению экосистемы Азовского моря в настоящее время включены в повестку работы Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.
Вадим Петров считает, что необходимо проводить регулярные научные исследования для мониторинга состояния морской экосистемы и оценки эффективности принимаемых мер.
Это позволит своевременно выявлять проблемы и разрабатывать эффективные стратегии их решения. Важно проводить образовательные программы для населения и туристов о мерах безопасности при контакте с медузами. Это поможет снизить риск травм и повысить информированность людей о проблемах морской экосистемы.
«Нужно подчеркнуть, что нашествие медуз в Азовском море является серьезной экологической проблемой, вызванной изменением климата, эвтрофикацией и снижением численности хищников. Это явление оказывает негативное влияние на морскую экосистему и представляет опасность для жителей и туристов», — отметил специалист.
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