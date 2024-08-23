Не только шокируют туристов: чем опасно нашествие медуз в Азовском море

«Изменение климата оказывает значительное влияние на морские экосистемы. По данным Росгидромета, среднегодовая температура воздуха в Ростовской области увеличилась на 1,5 градуса за последние 30 лет. Повышение температуры воды в Азовском море создает благоприятные условия для размножения медуз. Теплая вода ускоряет метаболизм и рост, что приводит к увеличению их численности. Эвтрофикация — это процесс обогащения водоемов питательными веществами, такими как азот и фосфор, что приводит к быстрому росту водорослей и других организмов», — объяснил эксперт.