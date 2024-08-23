Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
44-летний мужчина в Каменске спровоцировал пожар в восьмиквартирном жилом доме на улице Арсенальной. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Из-за этого в здании взорвался газ. Сам мужчина погиб.
Пожар в доме достиг площади в 130 квадратных метров. Его потушили 12 спасателей и три единицы спецтехники.
Спасатели напомнили, что с начала года 64 человека погибли из-за непотушенной сигареты. Они призвали людей к соблюдению элементарных правил осторожности.