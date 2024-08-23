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65.mchs.gov.ru

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Ростовской области

23 августа 2024, 08:11
Фото: 65.mchs.gov.ru / для иллюстрации
65.mchs.gov.ru
Один человек погиб в пожаре после взрыва газа в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

44-летний мужчина в Каменске спровоцировал пожар в восьмиквартирном жилом доме на улице Арсенальной. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Из-за этого в здании взорвался газ. Сам мужчина погиб.

Пожар в доме достиг площади в 130 квадратных метров. Его потушили 12 спасателей и три единицы спецтехники.

Спасатели напомнили, что с начала года 64 человека погибли из-за непотушенной сигареты. Они призвали людей к соблюдению элементарных правил осторожности.

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Ранее спасатель предостерёг ростовчан от неочевидных пожароопасных предметов.

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