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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Политолог Болдырев рассказал, почему нефтебаза в Пролетарске оказалась под ударом

Политолог Болдырев рассказал, почему нефтебаза в Пролетарске оказалась под ударом

23 августа 2024, 14:02
Фото: Волгодонская епархия
Политолог Болдырев рассказал, почему нефтебаза в Пролетарске оказалась под ударом
Застраховаться от беспилотников в Ростовской области, когда идут военные действия, практически невозможно, сообщил RostovGazeta политолог Григорий Болдырев.

Напомним, что пожар на промышленных складах в Пролетарске, спровоцированный падением обломков беспилотников, тушат с утра воскресенья.

Политолог Григорий Болдырев делится мнением, что даже если у каждого нефтеперерабатывающего предприятия Ростовской области установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это не поможет защитить от БПЛА.

«Беспилотная отрасль так устроена, что у БПЛА можно менять параметры. То есть под каждую новую атаку можно подготовить свои частоты, свои каналы. И радиоэлектронные средства борьбы попросту не сработают. Получится, что деньги выброшены на ветер», — отмечает собеседник.
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Однако, по словам эксперта, в частном порядке компании могут устанавливать средства защиты. Другой вопрос заключается в том, что предприниматели не хотят нести дополнительные расходы.

«Вероятнее всего, они будут страховать свои объекты и получать страховые выплаты в случае подобных эксцессов», — комментирует политолог.

Ранее, со ссылкой на слова эколога, RostovGazeta сообщала, какое влияние на экологию в регионе окажет пожар в Пролетарске.

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