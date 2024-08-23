Политолог Болдырев рассказал, почему нефтебаза в Пролетарске оказалась под ударом

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Напомним, что пожар на промышленных складах в Пролетарске, спровоцированный падением обломков беспилотников, тушат с утра воскресенья.
Политолог Григорий Болдырев делится мнением, что даже если у каждого нефтеперерабатывающего предприятия Ростовской области установить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это не поможет защитить от БПЛА.
«Беспилотная отрасль так устроена, что у БПЛА можно менять параметры. То есть под каждую новую атаку можно подготовить свои частоты, свои каналы. И радиоэлектронные средства борьбы попросту не сработают. Получится, что деньги выброшены на ветер», — отмечает собеседник.
Однако, по словам эксперта, в частном порядке компании могут устанавливать средства защиты. Другой вопрос заключается в том, что предприниматели не хотят нести дополнительные расходы.
«Вероятнее всего, они будут страховать свои объекты и получать страховые выплаты в случае подобных эксцессов», — комментирует политолог.
Ранее, со ссылкой на слова эколога, RostovGazeta сообщала, какое влияние на экологию в регионе окажет пожар в Пролетарске.