Политолог Михайлов озадачился пожарной безопасностью на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Напомним, что в ночь на 18 августа, ПВО отразили атаку беспилотников. Обломки упали на склады в Пролетарске, спровоцировав возгорание дизельного топлива. И хотя к борьбе с огнем привлечено множество специалистов и техники, победить огонь не удается уже седьмые сутки.
«Прежде всего нужно отметить героизм наших огнеборцев, которые несколько суток, не жалея жизни, тушат пожар. Однако сама ситуация вызывает вопросы к обеспечению пожарной безопасности этого объекта. Полагаю, что там должны были присутствовать какие-то более весомые приспособления для скорого тушения огня», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог добавляет, что информация о пожаре, которую подает донским жителям губернатор, недостаточная. Она больше похожа на сводки.
«На мой взгляд, все основные вопросы должны звучать после ликвидации ЧС. А сейчас не нужно разгонять панику. Насколько мне известно, населению ничего не угрожает. После пожара в любом случае будет проведена проверка и сделаны выводы», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что число пострадавших при тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек.