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Политолог Михайлов озадачился вопросами пожарной безопасности нефтебазы в Пролетарске

Политолог Михайлов озадачился пожарной безопасностью на нефтебазе в Пролетарске

23 августа 2024, 08:02
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
Политолог Михайлов озадачился вопросами пожарной безопасности нефтебазы в Пролетарске
Длительность пожара на складах в Пролетарске, вызывает вопрос об обеспечении пожарной безопасности объекта, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что в ночь на 18 августа, ПВО отразили атаку беспилотников. Обломки упали на склады в Пролетарске, спровоцировав возгорание дизельного топлива. И хотя к борьбе с огнем привлечено множество специалистов и техники, победить огонь не удается уже седьмые сутки.

«Прежде всего нужно отметить героизм наших огнеборцев, которые несколько суток, не жалея жизни, тушат пожар. Однако сама ситуация вызывает вопросы к обеспечению пожарной безопасности этого объекта. Полагаю, что там должны были присутствовать какие-то более весомые приспособления для скорого тушения огня», — отмечает Евгений Михайлов.
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Политолог добавляет, что информация о пожаре, которую подает донским жителям губернатор, недостаточная. Она больше похожа на сводки.

«На мой взгляд, все основные вопросы должны звучать после ликвидации ЧС. А сейчас не нужно разгонять панику. Насколько мне известно, населению ничего не угрожает. После пожара в любом случае будет проведена проверка и сделаны выводы», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что число пострадавших при тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек.

Число пострадавших пожарных на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человек
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