Политолог Михайлов озадачился пожарной безопасностью на нефтебазе в Пролетарске

Напомним, что в ночь на 18 августа, ПВО отразили атаку беспилотников. Обломки упали на склады в Пролетарске, спровоцировав возгорание дизельного топлива. И хотя к борьбе с огнем привлечено множество специалистов и техники, победить огонь не удается уже седьмые сутки.