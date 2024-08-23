Политолог рассказал, зачем Украина продолжает атаковать Ростовскую область

Политолог Болдырев рассказал, зачем ВСУ продолжает атаковать Ростовскую область

Территории для атак беспилотниками Украина выбирает не по принципу регионов, а целясь на нефтебазы, как это произошло в Пролетарске Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Григорий Болдырев.