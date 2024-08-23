rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Почему Украина не оставляет попытки атаковать беспилотниками Ростовскую область

Политолог рассказал, зачем Украина продолжает атаковать Ростовскую область

23 августа 2024, 15:01
Фото: mil.ru
Почему Украина не оставляет попытки атаковать беспилотниками Ростовскую область

Политолог Болдырев рассказал, зачем ВСУ продолжает атаковать Ростовскую область

Территории для атак беспилотниками Украина выбирает не по принципу регионов, а целясь на нефтебазы, как это произошло в Пролетарске Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Григорий Болдырев.

По словам политолога, основная линия обороны находится сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Спикер уверен, что буферная зона из новых территорий защищает Ростовскую область от лишних атак.

«Но если не дай бог фронт в ЛДНР ослабит свои позиции, то проблем в Ростовской области станет намного больше. И „прилетать“ сюда тоже будет больше. Поэтому нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Все силы сейчас нужно направлять на фронт, чтобы удержать линию обороны», — отмечает Григорий Болдырев.
Задача — освободить территории: эксперты оценили необходимость мобилизации в Ростове
Узнать подробнее

Спикер высказывает мнение, что украинские попытки атак беспилотниками по объектам в Ростовской области больше похожи на действия отчаявшихся людей.

«Наверняка они понимают, что на фронте не могут добиться никакого преимущества, и обходными путями пытаются обрезать поставки. В принципе, наверное, с их позиции решение правильное. Мы тоже должны делать точно также. Но не делаем из гуманистических соображений. Мы не создаем там ситуаций, которые могли бы привести к гибели мирных граждан. И это ключевое отличие. Но нам бы не помешало более активно подготавливать кадры и развивать отрасль для радиоэлектронной борьбы и собственных беспилотных систем», — констатирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Таганрога реагируют на атаки беспилотников.

Сирена воет, а они в огороде: как жители Таганрога реагируют на атаки беспилотников
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять человек находятся в реанимации из-за пожара после атаки БПЛА в ПролетарскеЖителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛАНа Дону людей попросили оставаться в закрытых помещениях после атаки БПЛА
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Ростов#Атака БПЛА#Атаки#Фронт#Оборона#Пролетарск
Подпишитесь
«Вернулся с того света»: почему семейные споры ростовчан считаются самыми сложными
Сегодня, 14:12
Дефект выявили на энергоблоке Ростовской АЭС
Сегодня, 14:43
Власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС
Сегодня, 13:47
«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями
Сегодня, 12:41
Дверь была открыта: в Ростовской области депутат был найден мертвым в своей квартире
Сегодня, 11:27