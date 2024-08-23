Политолог рассказал, зачем Украина продолжает атаковать Ростовскую область

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
По словам политолога, основная линия обороны находится сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Спикер уверен, что буферная зона из новых территорий защищает Ростовскую область от лишних атак.
«Но если не дай бог фронт в ЛДНР ослабит свои позиции, то проблем в Ростовской области станет намного больше. И „прилетать“ сюда тоже будет больше. Поэтому нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Все силы сейчас нужно направлять на фронт, чтобы удержать линию обороны», — отмечает Григорий Болдырев.
Спикер высказывает мнение, что украинские попытки атак беспилотниками по объектам в Ростовской области больше похожи на действия отчаявшихся людей.
«Наверняка они понимают, что на фронте не могут добиться никакого преимущества, и обходными путями пытаются обрезать поставки. В принципе, наверное, с их позиции решение правильное. Мы тоже должны делать точно также. Но не делаем из гуманистических соображений. Мы не создаем там ситуаций, которые могли бы привести к гибели мирных граждан. И это ключевое отличие. Но нам бы не помешало более активно подготавливать кадры и развивать отрасль для радиоэлектронной борьбы и собственных беспилотных систем», — констатирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Таганрога реагируют на атаки беспилотников.