Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске, где горит нефтебаза

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание Пролетарске. Известно, что сперва загорелось поле. Сухой камыш моментально вспыхнул и огонь начал подбираться к частному сектору. После чего пламя перекинулось на дома. По неподтвержденной информации, уже горят минимум два жилых дома.