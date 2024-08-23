Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске, где горит нефтебаза

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание Пролетарске. Известно, что сперва загорелось поле. Сухой камыш моментально вспыхнул и огонь начал подбираться к частному сектору. После чего пламя перекинулось на дома. По неподтвержденной информации, уже горят минимум два жилых дома.
На месте происшествия трудится 40 спасателей и 12 единиц спецтехники. На видео заметно, что огонь охватил верхнюю часть постройки. В момент тушения что-то взорвалось.
Напомним, что в Пролетарске также горит нефтебаза. Огонь не могут потушить почти неделю. Теперь огнеборцам придется ликвидировать два возгорания параллельно.
Ранее стало известно, что в донской столице дополнительно подготовят 62 пожарных.