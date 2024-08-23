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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске

Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске, где горит нефтебаза

23 августа 2024, 17:58
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске
В Пролетарске загорелась сухая трава. Огонь перешел на жилые дома, видео полыхающих строений распространило региональное МЧС.

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание Пролетарске. Известно, что сперва загорелось поле. Сухой камыш моментально вспыхнул и огонь начал подбираться к частному сектору. После чего пламя перекинулось на дома. По неподтвержденной информации, уже горят минимум два жилых дома.

На месте происшествия трудится 40 спасателей и 12 единиц спецтехники. На видео заметно, что огонь охватил верхнюю часть постройки. В момент тушения что-то взорвалось.

Спасатель снял видео из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске
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Появилось видео полыхающих частных домов в Пролетарске
Видео: Изображение Midjourney

Напомним, что в Пролетарске также горит нефтебаза. Огонь не могут потушить почти неделю. Теперь огнеборцам придется ликвидировать два возгорания параллельно.

Ранее стало известно, что в донской столице дополнительно подготовят 62 пожарных.

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