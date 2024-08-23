Росэнергоатом назвал истинную причину отключения блока на Ростовской АЭС

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
23 августа около 15.30 мск был отключен от сети первый энергоблок на Ростовской атомной станции. Известно, что произошли нарушения в работе оборудования отбора пара турбины. После исправления неполадок блок подключат и выведут на номинальную мощность.
Уже к 17.00 мск энергоснабжение было полностью восстановлено после короткого перебоя. Условия безопасности использования установки не нарушены.
Напомним, что в настоящий момент на станции действуют третий и четвертый энергоблок. Второй — с 24 августа будет введен в плановый ремонт. Уровень радиационного излучения не превышает норму.
Ранее в донском регионе усилили контроль за уровнем радиации.