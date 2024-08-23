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Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Росэнергоатом назвал истинную причину отключения блока на Ростовской АЭС

Росэнергоатом назвал истинную причину отключения блока на Ростовской АЭС

23 августа 2024, 16:07
Фото: Изображение Midjourney
Росэнергоатом назвал истинную причину отключения блока на Ростовской АЭС
Энергоблок №1 Ростовской АЭС отсоединили от сети из-за неисправности в системе отбора пара, сообщает Росэнергоатом.

23 августа около 15.30 мск был отключен от сети первый энергоблок на Ростовской атомной станции. Известно, что произошли нарушения в работе оборудования отбора пара турбины. После исправления неполадок блок подключат и выведут на номинальную мощность.

Уже к 17.00 мск энергоснабжение было полностью восстановлено после короткого перебоя. Условия безопасности использования установки не нарушены.

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Напомним, что в настоящий момент на станции действуют третий и четвертый энергоблок. Второй — с 24 августа будет введен в плановый ремонт. Уровень радиационного излучения не превышает норму.

Ранее в донском регионе усилили контроль за уровнем радиации.

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