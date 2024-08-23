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Posted 23 августа, 18:49

Published 23 августа, 18:49

Modified 23 августа, 18:51

Updated 23 августа, 18:51

Росэнергоатом выступил с заявлением о радиации после сбоя на Ростовской АЭС

Росэнергоатом выступил с заявлением о радиации после остановки блока Ростовской АЭС

23 августа 2024, 18:49
Фото: Изображение Midjourney. Росэнергоатом выступил с заявлением о радиации после сбоя на Ростовской АЭС

Росэнергоатом оценил уровень радиации после остановки энергоблока Ростовской АЭС

Специалисты Росэнергоатома оценили радиационный фон в Ростовской области после отключения энергоблока на атомной станции, информирует ведомство.

Росэнергоатом заявил, что уровень радиации на Ростовской АЭС и на близлежащих территориях находится в пределах нормы. Показатели не превышают допустимых фоновых значений, то есть населению и природе ничего не угрожает.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, от сети отключили первый энергоблок Ростовской атомной станции. Это произошло из-за выявленного дефекта на турбине в системе отбора пара. Временно функционируют только третий и четвертый энергоблоки. После устранения неисправности на турбине первый энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность.

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Ранее горадминистрация Новочеркасска опровергла сведения о строительстве еще одной АЭС в донском регионе. Власти отметили, что на сегодняшний день подобные проекты не обсуждались.

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