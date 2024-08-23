Росэнергоатом выступил с заявлением о радиации после остановки блока Ростовской АЭС

Напомним, что в пятницу, 23 августа, от сети отключили первый энергоблок Ростовской атомной станции. Это произошло из-за выявленного дефекта на турбине в системе отбора пара. Временно функционируют только третий и четвертый энергоблоки. После устранения неисправности на турбине первый энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность.