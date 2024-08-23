Ростов-на-Дону вошёл в топ самых желанных мест для переезда по работе

Эксперты также опросили более 4 000 россиян, рассказавших о том, что они точно не собираются переезжать ради карьеры. Выяснилось, что опрошенные ростовчане, не готовые рассматривать рабочие предложения с условием переезда в другой город, чаще всего не хотят переезжать следующим причинам: наличие собственного жилья в текущем городе проживания (48%), нежелание менять привычный образ жизни и ритм (42%), семейные обязательства (33%), отсутствие уверенности в стабильности нового рабочего места (26%) и неуверенность в возможности найти хорошие условия труда и высокую заработную плату (19%). Помимо этих причин, опрошенные опасаются проблем с переездом и обустройством на новом месте (26%), не хотят покидать друзей и разрывать социальные связи (22%), а также боятся неизвестности и трудностей при адаптации (15%).