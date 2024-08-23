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Ростов-на-Дону вошёл в топ самых желанных мест для переезда по работе

Ростов-на-Дону вошёл в топ самых желанных мест для переезда по работе

23 августа 2024, 09:09
Фото: 1MI
Авито Работа провела опрос более 4 000 россиян, которые рассматривают предложения о работе в другом регионе, чтобы узнать, в какие города они готовы были бы переехать и почему.

Самыми популярными вариантами для трудовой миграции оказались Краснодар, Сочи и Краснодарский край (31%), причем этот регион оказался наиболее востребован у сотрудников индустрии фитнеса и красоты (45%), работников юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%).

На втором месте в рейтинге желаемых для переезда регионов — Москва и Московская область (29%). Туда чаще представителей других сфер хотят переехать специалисты IT и телекома (40%).

Третье место в рейтинге интересных для переезда регионов заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область (28%). Этот регион особенно популярен среди IT-специалистов (40%) и работников искусства, сферы развлечений и масс-медиа (37%).

В пятерку самых распространенных для трудовой миграции регионов также вошли Калининград и Калининградская область (13%), Казань и республика Татарстан (12%).

Шестое место в рейтинге интересных для переезда регионов занял Ростов-на-Дону (9%). Этот регион особенно популярен среди специалистов автомобильного бизнеса (16%).

Ростовчане, интересующиеся переездом в другой регион ради работы, в основном надеются получить на новом месте более высокий уровень зарплаты или социальные льготы (59%). Также их привлекают лучшие возможности для карьерного или профессионального роста (43%), благоприятные условия жизни, хороший климат и развитая инфраструктура (40%). Кто-то хочет сменить обстановку и узнать больше о другом регионе (26%), многих также привлекает возможность работать в интересующей отрасли или компании (21%).

Эксперты также опросили более 4 000 россиян, рассказавших о том, что они точно не собираются переезжать ради карьеры. Выяснилось, что опрошенные ростовчане, не готовые рассматривать рабочие предложения с условием переезда в другой город, чаще всего не хотят переезжать следующим причинам: наличие собственного жилья в текущем городе проживания (48%), нежелание менять привычный образ жизни и ритм (42%), семейные обязательства (33%), отсутствие уверенности в стабильности нового рабочего места (26%) и неуверенность в возможности найти хорошие условия труда и высокую заработную плату (19%). Помимо этих причин, опрошенные опасаются проблем с переездом и обустройством на новом месте (26%), не хотят покидать друзей и разрывать социальные связи (22%), а также боятся неизвестности и трудностей при адаптации (15%).

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