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Published Сегодня, 17:42

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Updated Сегодня, 17:44

В Пролетарске возгорание на топливном хранилище перекинулось на частные дома

Рядом с горящей нефтебазой в Пролетарске вспыхнули камыши и дома

23 августа 2024, 17:42
Фото: Изображение Midjourney
В Пролетарске возгорание на топливном хранилище перекинулось на частные дома
В Пролетарске, где шестые сутки полыхает нефтебаза, загорелись камыши, а затем огонь перекинулся на жилые дома, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В городе Пролетарске, где с 18 августа не могут потушить нефтебазу, вспыхнул еще один пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в городе горит сухая растительность. Огонь перешел на жилые строения. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники.

На видео заметно, что огонь постепенно ползет на десятки метров вперед. Языки пламени быстро расходятся из-за сухой травы.

Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске
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В Пролетарске возгорание на топливном хранилище перекинулось на частные дома
Видео: Изображение Midjourney

Напомним, что пожар на хранилище с топливом начался в воскресенье, 18 августа, после падения обломков беспилотника. Огонь пытаются ликвидировать более 500 спасателей. Однако к настоящему моменту справиться с возгоранием не удалось.

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