Рядом с горящей нефтебазой в Пролетарске вспыхнули камыши и дома

В городе Пролетарске, где с 18 августа не могут потушить нефтебазу, вспыхнул еще один пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в городе горит сухая растительность. Огонь перешел на жилые строения. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники.