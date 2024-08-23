Рядом с горящей нефтебазой в Пролетарске вспыхнули камыши и дома

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В городе Пролетарске, где с 18 августа не могут потушить нефтебазу, вспыхнул еще один пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в городе горит сухая растительность. Огонь перешел на жилые строения. На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники.
На видео заметно, что огонь постепенно ползет на десятки метров вперед. Языки пламени быстро расходятся из-за сухой травы.
Напомним, что пожар на хранилище с топливом начался в воскресенье, 18 августа, после падения обломков беспилотника. Огонь пытаются ликвидировать более 500 спасателей. Однако к настоящему моменту справиться с возгоранием не удалось.