«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями

В Ростове-на-Дону женщина пошла за покупками в магазин по адресу улица Штахановского, 16. Помимо продуктов она купила шоколадные конфеты «Ромашка». По возвращение домой, ростовчанка открыла одну из них. Разломив ее, она увидела, как живая личинка насекомого ползает по кондитерскому изделию и обертке.