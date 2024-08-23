«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Ростове-на-Дону женщина пошла за покупками в магазин по адресу улица Штахановского, 16. Помимо продуктов она купила шоколадные конфеты «Ромашка». По возвращение домой, ростовчанка открыла одну из них. Разломив ее, она увидела, как живая личинка насекомого ползает по кондитерскому изделию и обертке.
«Вот такими конфетами кормят нас… Или это так задумано у производителей? Предупреждать же надо!», — пишет шокированная покупательница.
Ростовчане поддержали возмущение женщины: «Они не нас кормят, они деньги себе зарабатывают!»
«С могил воруют», — комментирует пользователь.
«Так это не впервые… Когда уже дойдет до народа, не ходите туда», — агитирует подписчица
Добавим, что это уже не первый случай, когда в сетевых магазинах в товарах на развес находят червей и паразитов.
Ранее жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей.