rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой магазин продает конфеты с червями

«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой супермаркет торгует конфетами с червями

23 августа 2024, 12:41
Фото: Pxhere
«С могил воруют»: в Ростове-на-Дону сетевой магазин продает конфеты с червями

В Ростове-на-Дону сетевой супермаркет продал покупателю конфеты с червями

Жительница Ростова-на-Дону купила пакет конфет с начинкой из личинок, сообщает паблик «Это Ростов! Новости».

В Ростове-на-Дону женщина пошла за покупками в магазин по адресу улица Штахановского, 16. Помимо продуктов она купила шоколадные конфеты «Ромашка». По возвращение домой, ростовчанка открыла одну из них. Разломив ее, она увидела, как живая личинка насекомого ползает по кондитерскому изделию и обертке.

«Вот такими конфетами кормят нас… Или это так задумано у производителей? Предупреждать же надо!», — пишет шокированная покупательница.

Ростовчане поддержали возмущение женщины: «Они не нас кормят, они деньги себе зарабатывают!»

Житель Ростовской области купил сосиску в тесте с червями
Узнать подробнее
Фото: Это Ростов! Новости

«С могил воруют», — комментирует пользователь.

«Так это не впервые… Когда уже дойдет до народа, не ходите туда», — агитирует подписчица

Добавим, что это уже не первый случай, когда в сетевых магазинах в товарах на развес находят червей и паразитов.

Ранее жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей.

Читайте также:
Жительница Ростовской области купила в супермаркете конфеты с червямиВ Ростовской области растут цены на продукты и пираньи с человечьими зубамиСвалку из «Аютинского хлеба» нашли в Ростове
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Последние новости Ростова на сегодня#МАГАЗИН#Магазины#Паразиты#Продукты питания#Черви#Продуктовые магазины#Конфеты
Подпишитесь
Масштабные отключения горячей воды ждут тысячи жителей Ростова-на-Дону
Вчера, 18:07
Жара и дожди ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных
Сегодня, 05:56
Стало известно, сколько Ростов-на-Дону будет заливать дождями
Сегодня, 05:02
Все марки бензина стремительно подорожали в Ростовской области
Вчера, 16:59
«Тело в 13 пакетиках»: судмедэксперты рассказали об убийстве младенца в Ростове
Вчера, 16:32
Часть жителей Ростовской области освободили от уплаты комиссии по ЖКУ
Вчера, 16:26