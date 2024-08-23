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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Силовиков из Ростова отправили в колонию Волгоградской области после захвата

СОБР из Ростова отправили в ИК-19 в Волгоградской области, где захватили заложников

23 августа 2024, 13:10
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
Силовиков из Ростова отправили в колонию Волгоградской области после захвата

Отряд СОБРа из Ростова отправлен в ИК-19 Волгоградской области после захвата

В Волгоградскую область направили Ростовский отряд СОБРа из-за захвата заложников в колонии №19, сообщает DonDay со ссылкой на собственный источник.

Специальный отряд быстрого реагирования из Ростова-на-Дону отправили в Волгоградскую область. Предположительно донские силовики помогут в штурме колонии №19, в которой заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН.

Официальной информации от силовых ведомств об этом не поступало. Она будет уточняться.

Напомним, что инцидент произошел днем 23 августа. Четыре преступника проникли на заседание дисциплинарной комиссии и взяли в заложники несколько сотрудников колонии. Ситуацию контролируют экстренные службы. По информации ФСИН, есть пострадавшие.

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Ранее в донской столице шестеро террористов совершили захват заложников в СИЗО №1. Пятерых удалось ликвидировать и только один выжил.

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