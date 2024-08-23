СОБР из Ростова отправили в ИК-19 в Волгоградской области, где захватили заложников

Напомним, что инцидент произошел днем 23 августа. Четыре преступника проникли на заседание дисциплинарной комиссии и взяли в заложники несколько сотрудников колонии. Ситуацию контролируют экстренные службы. По информации ФСИН, есть пострадавшие.