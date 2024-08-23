СОБР из Ростова отправили в ИК-19 в Волгоградской области, где захватили заложников

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Специальный отряд быстрого реагирования из Ростова-на-Дону отправили в Волгоградскую область. Предположительно донские силовики помогут в штурме колонии №19, в которой заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН.
Официальной информации от силовых ведомств об этом не поступало. Она будет уточняться.
Напомним, что инцидент произошел днем 23 августа. Четыре преступника проникли на заседание дисциплинарной комиссии и взяли в заложники несколько сотрудников колонии. Ситуацию контролируют экстренные службы. По информации ФСИН, есть пострадавшие.
Ранее в донской столице шестеро террористов совершили захват заложников в СИЗО №1. Пятерых удалось ликвидировать и только один выжил.