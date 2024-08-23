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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Председатель ОНК Ростовской области рассказал о теракте в ИК-19 под Волгоградом

В ОКН сообщили, кто стоит за захватами СИЗО-1 в Ростове и ИК-19 под Волгоградом

23 августа 2024, 16:01
Фото: 1MI
Председатель ОНК Ростовской области рассказал о теракте в ИК-19 под Волгоградом
Председатель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко сообщил RostovGazeta, чего добивались преступники, которые захватили заложников в ИК-19 в Волгоградской области.

Напомним, что четверо преступников взяли в заложники несколько сотрудников исправительной колонии в Волгоградской области. Из Ростова в Волгоградскую область направили специальный отряд быстрого реагирования.

Операция по освобождению заложников в ИК-19 Волгоградской области прошла успешно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат уточнил, что всех преступников нейтрализовали снайперы. Однако ростовчане недоумевают — почему стали захватывать заложников в учреждениях ФСИН. Ведь этого не было раньше.

СОБР из Ростова отправили в ИК-19 в Волгоградской области, где захватили заложников
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«Наверное потому, что наши враги, которые намерены расшатать ситуацию в России, вербуют недалеких людей для совершения терактов. Как это делается, я не знаю. Возможно, им что-то обещают за эти преступления. Не думаю, что им угрожают или шантажируют. Согласитесь, когда люди в нормальном настроении с улыбкой выступают на камеру, вряд ли они это делают под угрозами», — отмечает Игорь Омельченко.

Спикер не исключает, что вербовку осуществляют хорошие психологи.

«Подобный акт терроризма был же и в Крокусе», — говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что надзорные органы организовали проверку после захвата заложников в СИЗО-1 Ростова. Видимо теперь, похожая проверка ожидает и ИК-19 в Волгоградской области.

СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложников
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