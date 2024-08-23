В ОКН сообщили, кто стоит за захватами СИЗО-1 в Ростове и ИК-19 под Волгоградом

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Напомним, что четверо преступников взяли в заложники несколько сотрудников исправительной колонии в Волгоградской области. Из Ростова в Волгоградскую область направили специальный отряд быстрого реагирования.
Операция по освобождению заложников в ИК-19 Волгоградской области прошла успешно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Депутат уточнил, что всех преступников нейтрализовали снайперы. Однако ростовчане недоумевают — почему стали захватывать заложников в учреждениях ФСИН. Ведь этого не было раньше.
«Наверное потому, что наши враги, которые намерены расшатать ситуацию в России, вербуют недалеких людей для совершения терактов. Как это делается, я не знаю. Возможно, им что-то обещают за эти преступления. Не думаю, что им угрожают или шантажируют. Согласитесь, когда люди в нормальном настроении с улыбкой выступают на камеру, вряд ли они это делают под угрозами», — отмечает Игорь Омельченко.
Спикер не исключает, что вербовку осуществляют хорошие психологи.
«Подобный акт терроризма был же и в Крокусе», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что надзорные органы организовали проверку после захвата заложников в СИЗО-1 Ростова. Видимо теперь, похожая проверка ожидает и ИК-19 в Волгоградской области.