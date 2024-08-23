rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В России организовали всероссийскую акцию в честь Дня государственного флага

В России организовали всероссийскую акцию в честь Дня государственного флага

23 августа 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
В России организовали всероссийскую акцию в честь Дня государственного флага
В России запустили всероссийскую патриотическую акцию «Один флаг — одна страна», сообщили организаторы.

Эту акцию приурочили ко Дню государственного флага. Она позволит сформировать у участников Движения Первых ценностное отношение к госсимволам.

Для участия необходимо поздравлять граждан России на своем родном языке, а также подготовить творческие работы. Они должны быть выполнены в цветах российского флага — белый, синий, красный.

Формат может любой, в том числе подходят рисунок, вышивка, аппликация, папье-маше или кулинарное блюдо. Все желающие вместе со своими близкими записывают видео длиной не более двух минут, в которых всех поздравляют с праздником.

Ранее более 10 тысяч ростовских школьников приняли участие в производственных экскурсиях.

#Илья Протвинов#Общество#Россия#Акция#День государственного флага
Подпишитесь
Масштабные отключения горячей воды ждут тысячи жителей Ростова-на-Дону
Вчера, 18:07
Жара и дожди ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных
Сегодня, 05:56
Стало известно, сколько Ростов-на-Дону будет заливать дождями
Сегодня, 05:02
Все марки бензина стремительно подорожали в Ростовской области
Вчера, 16:59
«Тело в 13 пакетиках»: судмедэксперты рассказали об убийстве младенца в Ростове
Вчера, 16:32
Часть жителей Ростовской области освободили от уплаты комиссии по ЖКУ
Вчера, 16:26