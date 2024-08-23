В России организовали всероссийскую акцию в честь Дня государственного флага

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Эту акцию приурочили ко Дню государственного флага. Она позволит сформировать у участников Движения Первых ценностное отношение к госсимволам.
Для участия необходимо поздравлять граждан России на своем родном языке, а также подготовить творческие работы. Они должны быть выполнены в цветах российского флага — белый, синий, красный.
Формат может любой, в том числе подходят рисунок, вышивка, аппликация, папье-маше или кулинарное блюдо. Все желающие вместе со своими близкими записывают видео длиной не более двух минут, в которых всех поздравляют с праздником.
Ранее более 10 тысяч ростовских школьников приняли участие в производственных экскурсиях.