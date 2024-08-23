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Posted Сегодня, 17:11

Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

В Ростове-на-Дону потратят на обучение пожарных почти 1,8 млн рублей

В Ростове-на-Дону дополнительно подготовят 62 пожарных

23 августа 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону потратят на обучение пожарных почти 1,8 млн рублей
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для профобучения пожарных. На подготовку потратят почти 1,8 миллиона рублей. Вся документация размещена на сайте Единой системы в сфере закупок.

В Ростове-на-Дону проведут обучение спасателей по программе: «Профессиональная подготовка по профессии 16781 „Пожарный“». Потенциальный подрядчик должен будет организовать обучение для 62 будущих огнеборца. Максимальная сумма контракта составит 1,78 миллиона рублей.

Так, в обучение входят такие дисциплины, как психологическая подготовка, охрана труда и электробезопасность, пожарная профилактика, тактика и автоматика. Также будущим пожарным предстоит освоить следующие темы: газодымозащитная служба, пожарно-строевая и физическая подготовка, первая помощь и ОБЖ. И это далеко не все предметы. На теоретические и практические занятия, зачеты и подготовку к экзамену у спасателей уйдет не менее 470 часов.

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Добавим, что заказчиком выступает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Ранее политолог озадачился пожарной безопасностью на нефтебазе в Пролетарске.

Читайте также о том, что количество пострадавших спасателей на пожаре топливного хранилища в донской столице превысило 45 человек.

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