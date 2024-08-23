В Ростове-на-Дону дополнительно подготовят 62 пожарных

Так, в обучение входят такие дисциплины, как психологическая подготовка, охрана труда и электробезопасность, пожарная профилактика, тактика и автоматика. Также будущим пожарным предстоит освоить следующие темы: газодымозащитная служба, пожарно-строевая и физическая подготовка, первая помощь и ОБЖ. И это далеко не все предметы. На теоретические и практические занятия, зачеты и подготовку к экзамену у спасателей уйдет не менее 470 часов.