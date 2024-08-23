В Ростове-на-Дону дополнительно подготовят 62 пожарных

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В Ростове-на-Дону проведут обучение спасателей по программе: «Профессиональная подготовка по профессии 16781 „Пожарный“». Потенциальный подрядчик должен будет организовать обучение для 62 будущих огнеборца. Максимальная сумма контракта составит 1,78 миллиона рублей.
Так, в обучение входят такие дисциплины, как психологическая подготовка, охрана труда и электробезопасность, пожарная профилактика, тактика и автоматика. Также будущим пожарным предстоит освоить следующие темы: газодымозащитная служба, пожарно-строевая и физическая подготовка, первая помощь и ОБЖ. И это далеко не все предметы. На теоретические и практические занятия, зачеты и подготовку к экзамену у спасателей уйдет не менее 470 часов.
Добавим, что заказчиком выступает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
Ранее политолог озадачился пожарной безопасностью на нефтебазе в Пролетарске.
Читайте также о том, что количество пострадавших спасателей на пожаре топливного хранилища в донской столице превысило 45 человек.