В Ростове неизвестные сливают черную вонючую жижу в реку Дон

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Собеседник рассказывает, что, прогуливаясь в роще с собакой, засмотрелся на воду в Дону. По его словам, она была чистейшей, словно родниковой.
«Но буквально на минуту я отвернулся, поворачиваюсь и вижу, как из трубы потекла грязная, черная жижа с отвратительным запахом. Видимо, с какого-то предприятия стали сливать отходы. Все это потекло в реку прямо в центре рощи», — отмечает Сергей Кабаненко.
Горожанин возмущен тем, что пока одни неравнодушные ростовчане по собственной инициативе навели порядок в роще — убрали весь мусор, другие продолжают осквернять окружающую среду. И победить это никак не получается.
Напомним, что ранее активисты сообщали о сливе красной жижи в Дон в этой роще, а также о постоянно возникающих свалках строительных и других отходов.