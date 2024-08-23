rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Как отходы сливают в реку Дон в Ростове

В Ростове неизвестные сливают черную вонючую жижу в реку Дон

23 августа 2024, 10:38
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Как отходы сливают в реку Дон в Ростове

Активист сообщил о сливе черной и вонючей жижи в Дон в Ростове-на-Дону

В редакцию RostovGazeta обратился ростовчанин Сергей Кабаненко. Он показал, как в реку Дон на улице Береговой в Ростове сливали черные, вонючие отходы.

Собеседник рассказывает, что, прогуливаясь в роще с собакой, засмотрелся на воду в Дону. По его словам, она была чистейшей, словно родниковой.

«Но буквально на минуту я отвернулся, поворачиваюсь и вижу, как из трубы потекла грязная, черная жижа с отвратительным запахом. Видимо, с какого-то предприятия стали сливать отходы. Все это потекло в реку прямо в центре рощи», — отмечает Сергей Кабаненко.
Как из трубы потекла черная, вонючая жидкость в реку Дон в Ростове.
Видео: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Экология в опасности: как в Ростовской области канализацию сливают в Дон
Узнать подробнее

Горожанин возмущен тем, что пока одни неравнодушные ростовчане по собственной инициативе навели порядок в роще — убрали весь мусор, другие продолжают осквернять окружающую среду. И победить это никак не получается.

Пока волонтеры наводят порядок в роще, другие продолжают осквернять окружающую средуПока волонтеры наводят порядок в роще, другие продолжают осквернять окружающую среду
Пока волонтеры наводят порядок в роще, другие продолжают осквернять окружающую средуПока волонтеры наводят порядок в роще, другие продолжают осквернять окружающую среду
Пока волонтеры наводят порядок в роще, другие продолжают осквернять окружающую средуПока волонтеры наводят порядок в роще, другие продолжают осквернять окружающую среду
Пока волонтеры наводят порядок в роще, другие продолжают осквернять окружающую среду
Фото: предоставил Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

Напомним, что ранее активисты сообщали о сливе красной жижи в Дон в этой роще, а также о постоянно возникающих свалках строительных и других отходов.

«У этих людей просто нет совести!»: почему рощи в Ростове завалены мусором
Узнать подробнее
Читайте также:
«Туристы в шоке»: летом рощи Ростова превращаются в свалкиСвалку из «Аютинского хлеба» нашли в Ростове«Нечем дышать»: жители Гукова задыхаются от вони свалок, горящего полигона и крыс
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Роща#Река Дон#Ростов#Окружающая среда#Происшествия#Качество воды
Подпишитесь
Масштабные отключения горячей воды ждут тысячи жителей Ростова-на-Дону
Вчера, 18:07
Жара и дожди ожидаются в Ростове-на-Дону на выходных
Сегодня, 05:56
Стало известно, сколько Ростов-на-Дону будет заливать дождями
Сегодня, 05:02
Все марки бензина стремительно подорожали в Ростовской области
Вчера, 16:59
«Тело в 13 пакетиках»: судмедэксперты рассказали об убийстве младенца в Ростове
Вчера, 16:32
Часть жителей Ростовской области освободили от уплаты комиссии по ЖКУ
Вчера, 16:26