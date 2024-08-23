В Ростовской области осудили 16 мошенников, инсценировавших ДТП

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Известно, что обвиняемые в течение двух лет создавали фейковые аварийные ситуации и предоставляли в страховые компании подложные данные для получения страховых выплат. С 2018 по 2020 года своими действиями они нанесли крупный материальный ущерб Российскому союзу автостраховщиков. Организация потеряла 13,9 миллиона рублей.
Следствие выяснило, что инициатором преступной группировки стал ростовчанин Мадрид Селимов. В отношении него завели отдельное уголовное дело. Обвинительный приговор вынесли в 2022 году. Еще 16 человек Кировский райсуд осудил в апреле 2024 года. 15 фигурантов получили обвинительные приговоры. Часть из них отправилась в колонию общего и строго режима сроком от 1,5 до 5 лет, а другая — должна выплатить штраф. В отношении шестнадцатого фигуранта дело было прекращено, так как он вернул похищенные средства. Однако ему нужно заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.
Адвокаты нескольких подсудимых подали апелляцию на решение суда первой инстанции. 20 августа Ростовский областной суд пересмотрел приговор. Таким образом Илья Красюков теперь должен выплатить не 100, а 110 тысяч рублей. Штраф Сергея Кислякова уменьшился со 100 до 90 тысяч рублей, так как у него есть ребенок. Еще двоих полностью освободили от выплаты из-за истечения срока давности уголовной ответственности. У Вадима Шахбанова, в связи с тем же обстоятельством, сумму штрафа урезали со 150 до 100 тысяч рублей.
Остальные приговоры остались без изменений и уже вступили в силу.
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