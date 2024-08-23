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В Ростовской области осудили 16 человек из-за инсценировок ДТП

В Ростовской области осудили 16 мошенников, инсценировавших ДТП

23 августа 2024, 15:46
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области осудили 16 человек из-за инсценировок ДТП
Апелляционный суд вынес решение по уголовному дело в отношении 16 человек, обвинявшихся в мошенничестве с инсценировкой ДТП, сообщает «Блокнот. Ростов».

Известно, что обвиняемые в течение двух лет создавали фейковые аварийные ситуации и предоставляли в страховые компании подложные данные для получения страховых выплат. С 2018 по 2020 года своими действиями они нанесли крупный материальный ущерб Российскому союзу автостраховщиков. Организация потеряла 13,9 миллиона рублей.

Следствие выяснило, что инициатором преступной группировки стал ростовчанин Мадрид Селимов. В отношении него завели отдельное уголовное дело. Обвинительный приговор вынесли в 2022 году. Еще 16 человек Кировский райсуд осудил в апреле 2024 года. 15 фигурантов получили обвинительные приговоры. Часть из них отправилась в колонию общего и строго режима сроком от 1,5 до 5 лет, а другая — должна выплатить штраф. В отношении шестнадцатого фигуранта дело было прекращено, так как он вернул похищенные средства. Однако ему нужно заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Адвокаты нескольких подсудимых подали апелляцию на решение суда первой инстанции. 20 августа Ростовский областной суд пересмотрел приговор. Таким образом Илья Красюков теперь должен выплатить не 100, а 110 тысяч рублей. Штраф Сергея Кислякова уменьшился со 100 до 90 тысяч рублей, так как у него есть ребенок. Еще двоих полностью освободили от выплаты из-за истечения срока давности уголовной ответственности. У Вадима Шахбанова, в связи с тем же обстоятельством, сумму штрафа урезали со 150 до 100 тысяч рублей.

Остальные приговоры остались без изменений и уже вступили в силу.

Ранее судмедэксперты рассказали об убийстве младенца в донской столице.

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