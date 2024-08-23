В Ростовской области осудили 16 мошенников, инсценировавших ДТП

Следствие выяснило, что инициатором преступной группировки стал ростовчанин Мадрид Селимов. В отношении него завели отдельное уголовное дело. Обвинительный приговор вынесли в 2022 году. Еще 16 человек Кировский райсуд осудил в апреле 2024 года. 15 фигурантов получили обвинительные приговоры. Часть из них отправилась в колонию общего и строго режима сроком от 1,5 до 5 лет, а другая — должна выплатить штраф. В отношении шестнадцатого фигуранта дело было прекращено, так как он вернул похищенные средства. Однако ему нужно заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.