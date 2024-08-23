В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент в городе горят два жилых дома и один строящийся. Изначально загорелся камыш, а сильный ветер понес огонь в сторону построек. Также губернатор добавил, что к тушению привлечены все силы и средства дежурных подразделений. Кроме того, он уточнил, что этот пожар не связан с полыхающими резервуарами с дизтопливом. Эти два пожара разделяет примерно пять километров.