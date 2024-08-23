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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы

В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы

23 августа 2024, 19:04
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы
В Ростовской области часть супермаркетов могут полностью закрыть из-за незаконного расширения, тем временем глава Пролетарска рассказал о состоянии воздуха из-за пожара на нефтебазе, а на энергоблоке Ростовской АЭС выявили неполадку.

Дефект на АЭС

Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключили из-за дефекта на турбине. Как только неисправность устранят, блок возобновит работу.

В данный момент на атомной станции действуют только третий и четвертый энергоблоки, так как на втором с 24 июля проводятся плановые ремонтные работы.

Отключение не повлияло на уровень радиации в районе АЭС и регионе в целом. Он не превышает нормальных значений.

Дефект на АЭСДефект на АЭС
Дефект на АЭС
Фото: ArtemBegotsky/cc by sa 4.0/wiki
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Еще одна беда

В Пролетарске Ростовской области, где с 18 июля полыхает топливо на нефтебазе, произошло еще одно возгорание, которое началось из-за ландшафтного пожара.

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент в городе горят два жилых дома и один строящийся. Изначально загорелся камыш, а сильный ветер понес огонь в сторону построек. Также губернатор добавил, что к тушению привлечены все силы и средства дежурных подразделений. Кроме того, он уточнил, что этот пожар не связан с полыхающими резервуарами с дизтопливом. Эти два пожара разделяет примерно пять километров.

в Пролетарске почти неделю полыхает сильнейший пожарв Пролетарске почти неделю полыхает сильнейший пожар
в Пролетарске почти неделю полыхает сильнейший пожар
Фото: Волгодонская епархия
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Закрытие магазинов

ФАС России проверила законность расширений некоторых сетевых ритейлеров в Ростовской области. Согласно закону, торговым сетям нельзя открывать новые магазины в регионе, если их доля там в денежном выражении превышает 25%.

Антимонопольное ведомство выяснило, что в донском регионе несколько торговых сетей нарушали данный закон с 2022 года. Теперь местное управление выяснит обстоятельства открытия новых магазинов.

Добавим, что в случае подтверждения несоблюдений требований. ФАС через суд потребует закрытия торговых точек.

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