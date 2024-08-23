В Ростовской области закрывают супермаркеты и полыхают дома у горящей нефтебазы

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Энергоблок №1 Ростовской АЭС отключили из-за дефекта на турбине. Как только неисправность устранят, блок возобновит работу.
В данный момент на атомной станции действуют только третий и четвертый энергоблоки, так как на втором с 24 июля проводятся плановые ремонтные работы.
Отключение не повлияло на уровень радиации в районе АЭС и регионе в целом. Он не превышает нормальных значений.
В Пролетарске Ростовской области, где с 18 июля полыхает топливо на нефтебазе, произошло еще одно возгорание, которое началось из-за ландшафтного пожара.
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в настоящий момент в городе горят два жилых дома и один строящийся. Изначально загорелся камыш, а сильный ветер понес огонь в сторону построек. Также губернатор добавил, что к тушению привлечены все силы и средства дежурных подразделений. Кроме того, он уточнил, что этот пожар не связан с полыхающими резервуарами с дизтопливом. Эти два пожара разделяет примерно пять километров.
ФАС России проверила законность расширений некоторых сетевых ритейлеров в Ростовской области. Согласно закону, торговым сетям нельзя открывать новые магазины в регионе, если их доля там в денежном выражении превышает 25%.
Антимонопольное ведомство выяснило, что в донском регионе несколько торговых сетей нарушали данный закон с 2022 года. Теперь местное управление выяснит обстоятельства открытия новых магазинов.
Добавим, что в случае подтверждения несоблюдений требований. ФАС через суд потребует закрытия торговых точек.