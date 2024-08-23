Вечеринка в стиле Barbie и йога на сапбордах: куда сходить в Ростове 24 и 25 августа

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Главная кинопремьера этих выходных — фэнтезийный экшн про бессмертную любовь «Ворон» (18+). Культового антигероя в фильме играет Билл Скарсгард, прославившийся ролью клоуна Пеннивайза в фильме «Оно». По сюжету фильма, главный героя Эрик Дрэйвен застревает между мирами живых и мёртвых, когда пытается спасти возлюбленную. Вернувшись с того света, он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за смерть любимой. Теперь он Ворон, жаждущий справедливости.
Также в кино покажут боевик «Стрелок» (18+) с прославленными Люком Хемсвортом и Морганом Фрименом. В центре сюжета почётный герой войны в отставке, который отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Нарушив планы и крупных наркодилеров, и агентов под прикрытием, он вынужден снова взяться за оружие, чтобы защитить свою семью.
Также в кино покажут аниме-драму «Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги» (18+). Главный герой — старшеклассник Сэисиро Наги живёт обычной жизнью. Его одноклассник Рэо Микагэ, мечтающий выиграть чемпионат мира по футболу, уговаривает его заняться этим видом спорта, обнаружив у парня потенциал. И вот однажды Сэисиро получает приглашение в загадочный проект Blue Lock, где ему предстоит встретиться с лучшими футболистами страны.
С детьми на выходных можно сходить в кино на мультфильмы «Как приручить бизона» (6+), «Гиганты Ла-Манша» (6+), «Ози: Голос джунглей» (6+), аниме «Мой сосед Тоторо» (6+) и семейный фильм «Мой дикий друг» (6+).
В рамках фестиваля Roof Live в Ростов 24 августа приедет группа «Дельфин» (16+). Концерт коллектива пройдёт на крыше Галереи «Парк». «Он успел поработать, кажется, со всеми востребованными в России жанрами: рок и электроника, рэп и инди, чистый поп — и везде был хорош», — говорится в афише к концерту. «Дельфин» споёт в Ростове свои самые известные хиты.
В джаз-клубе «Эссе» 24 августа пройдёт концерт «С днем рождения, Ким Назаретов!» (6+). Мероприятие посвящено 88-летию со дня рождения выдающегося ростовского музыканта и джазового деятеля — Кима Назаретова. Он был идейным вдохновителем, создателем и руководителем первого в Ростове джаз-оркестра. Вспоминать мэтра будут Хаус-бэнд Эссе и приглашённые гости.
На следующий день, 25 августа, в «Эссе» выступит Квинтет Ольги Келешян с концертом «От утончённого джаза и до божественного госпела» (6+). В программе вечера: неудержимый свинг, летящие баллады, госпел, фанк, соул и изюминкой вечера будет армянская песня. В составе коллектива — ведущие джазовые музыканты города.
В Ростовском областном музее изобразительных искусств открывается выставка «Синтез искусств в дизайне». На ней представят больше 40 живописных и графических произведений, а также предметов декоративно–прикладного искусства. В проекте приняли участие академики и студенты разных творческих вузов России.
В «Культуре» 23–24 августа пройдёт вечеринка в стиле BARBIE! Для гостей подготовят специальное оформление, танцевальную музыку, фото-зону и блестящий макияж.
25 августа на набережной реки Дон, у памятника Михаилу Шолохову, состоится танцевальный вечер «Ретро — Берег Дона». Стиль вечеринки — «Золотое Ретро» XX века. С 19:00 до 21:30 будут играть мелодии от вальса и танго, до рок-н-ролла и ВИА 70х!
Фестиваль сапсёрфинга «Ростов-Папа-Сап» пройдёт на Гребном канале 24 августа с 09:00 до 17:00. В программе мероприятия — традиционный заплыв участников на сапах в карнавальных костюмах. Также для участников проведут йогу на сапбордах. Затем зрители выберут «Мисс SUP» и лучший костюм участников.
В субботу, 24 августа, в 11:00 Ростовский областной музей краеведения проводит мероприятие нового формата. Для детей от семи лет подготовили квест «Тайн старого особняка». Юные участники квета изучат быт купечества, научатся молоть кофе и считать на счетах. Взрослые в это же время смогут прогуляться по Особняку Солодова в компании экскурсовода и узнать о его тайнах и истории.