Вечеринка в стиле Barbie и йога на сапбордах: куда сходить в Ростове 24 и 25 августа

Главная кинопремьера этих выходных — фэнтезийный экшн про бессмертную любовь «Ворон» (18+). Культового антигероя в фильме играет Билл Скарсгард, прославившийся ролью клоуна Пеннивайза в фильме «Оно». По сюжету фильма, главный героя Эрик Дрэйвен застревает между мирами живых и мёртвых, когда пытается спасти возлюбленную. Вернувшись с того света, он не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за смерть любимой. Теперь он Ворон, жаждущий справедливости.