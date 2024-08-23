«Вернулся с того света»: почему семейные споры ростовчан считаются самыми сложными

Другое мнение экспертов заключалось в том, что российский уголовный кодекс содержит достаточно статей, которые предусматривают наказание за любого рода насилие, вне независимости от того, кем оно совершено — близким человеком или нет. В частности, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что домашнее насилие не должно отличаться от других преступлений. Такой точки зрения придерживаются многие эксперты.