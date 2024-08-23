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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

«Вернулся с того света»: почему семейные споры ростовчан считаются самыми сложными

«Вернулся с того света»: почему семейные споры ростовчан считаются самыми сложными

23 августа 2024, 14:12
Фото: rostovgazeta.ru
«Вернулся с того света»: почему семейные споры ростовчан считаются самыми сложными
По словам экспертов, семейные споры — это особенный, сложный вид правоотношений. При их рассмотрении на первый план выходят эмоции ростовчан — участников судебных процессов.

Что является главной причиной семейных ссор? Почему до сих не принят закон о домашнем насилии, и нужен ли он — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Нужен ли закон о домашнем насилии

Летом 2024 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие. Аргументом в пользу появления такого закона стало увеличение числа обращений от жертв домашнего насилия и сложность работы из-за отсутствия видимых повреждений.

Однако мнения ростовских экспертов разделились. В частности, представитель общественной организации Владислав Махмудов поддержал появление закона о криминализации домашнего насилия.

«Нельзя позволить, чтобы одна половина семьи, а чаще это женщина, терпела от другой страдания. Это сопоставимо с уголовным правонарушением», — подчеркнул собеседник.

Другое мнение экспертов заключалось в том, что российский уголовный кодекс содержит достаточно статей, которые предусматривают наказание за любого рода насилие, вне независимости от того, кем оно совершено — близким человеком или нет. В частности, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что домашнее насилие не должно отличаться от других преступлений. Такой точки зрения придерживаются многие эксперты.

«Если в отношении человека есть факты насилия — удары, угрозы или опасность, то в любом случае нужно обращаться в ближайшее отделение полиции. И вне зависимости от того, домашнее это насилие или нет, агрессор понесет ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому если есть факт домашнего насилия, нужно обращаться в полицию и отстаивать свои права», — уверен юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник добавляет, что в нашем законодательстве предусмотрены все самые распространенные виды физического насилия в практике — побои, издевательства, угрозы… По ним также происходит расследование дел.

в нашем законодательстве предусмотрены все самые распространенные виды физического насилияв нашем законодательстве предусмотрены все самые распространенные виды физического насилия
в нашем законодательстве предусмотрены все самые распространенные виды физического насилия
Фото: Изображение Midjourney
Общественник поддержал криминализацию домашнего насилия в Ростовской области
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Голые стены

Очевидно, что достигнуть единого мнения о необходимости закона о домашнем насилии пока очень сложно. Да и расследовать семейные дела, порой, нелегко.

В качестве примера эксперты приводят случаи, когда женщина сперва подает на агрессивного мужа заявление в полицию, а потом жалеет об этом. И, опасаясь остаться одной, забирает заявление.

В практике судов Ростовской области рассматривается множество семейных споров. Как правило, супруги обращаются в суд по денежным или имущественным вопросам.

С одним из таких вопросов столкнулся дончанин Владимир Кузнецов, который был в браке порядка 15 лет.

«В советские годы я работал горным инженером. Больше нас в Союзе тогда мало. кто получал. Когда шахты закрылись, для тех, кто остался без работы, выделили деньги. На них я и открыл станцию техобслуживания», — отмечает собеседник.

Поэтому, как добавляет дончанин, за годы совместной жизни, его жена привыкла к определенному уровню жизни.

«Когда мы зарегистрировали отношения в 1987 году, у меня был трехкомнатный коттедж в поселке Шолоховский Белокалитвинского района, была машина. А у нее только сумка с вещами. Конечно же, за годы нашей совместной жизни жена тоже работала. Правда, ее зарплата была небольшой, раз в шесть меньше, чем у меня. Но разве это проблема?» — уточняет Владимир.

В 2002 году супруги приняли решение развестись.

«У жены кто-то появился. Совместно жить дальше было невозможно, и я решил расстаться тихо и мирно. Она требовала отдать ей все. Но это же не дело! Я отдал ей участок земли на Оганова в Ростове. Она хотела приобрести трехкомнатную квартиру и я оплатил 50% от ее стоимости. К тому же, из коттеджа она вывезла все — оставила мне только голые стены», — рассказывает собеседник.
«из коттеджа она вывезла все — оставила мне только голые стены»«из коттеджа она вывезла все — оставила мне только голые стены»
«из коттеджа она вывезла все — оставила мне только голые стены»
Фото: 1MI
В доме на Мечникова в Ростове треснула стена и рухнул потолок
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Остался без жилья

В 2019 году у Владимира начались проблемы со здоровьем — отказали почки. Ему сделали три операции для того, чтобы он дотянул до диализа, которого нет в Белой Калитве. Нужно было перебираться в Ростов, а сил не было.

«Меня приехала проведать дочь. Она поговорила с урологом. Видимо, врач описал ей всю картину с моим здоровьем, что по сути я — смертник, и жить осталось не долго. А вскоре приехала жена. Понимаете, визит жены был очень неожиданным. После развода я остался для нее врагом номер один. Долгие годы мы не общались. И тут она вдруг приехала заботливая такая. Убеждала переехать в Ростов, обещала помочь, объясняя тем, что у нас дочь», — говорит Владимир.

По словам Кузнецова, именно жена уговорила его продать коттедж.

«На тот момент у нее была в Ростове квартира в ипотеку. Жена сказала, что эта квартира ей не нужна. И она готова продать ее мне — чтобы я жил в Ростове и получал диализ», — поясняет собеседник.
Ему сделали три операции для того, чтобы он дотянул до диализаЕму сделали три операции для того, чтобы он дотянул до диализа
Ему сделали три операции для того, чтобы он дотянул до диализа
Фото: 1MI
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Передумал умирать

В итоге мужчина написал доверенность на жену для продажи коттеджа. А сам временно переехал жить к дочке.

«Ипотеку на квартиру жена погасила из денег, которые выручила на продаже коттеджа. Прописала меня в ней. Только когда встал вопрос о продаже этой квартиры в мою собственность, как и договаривались изначально, она стала юлить», — продолжает свою историю житель Дона.

Кузнецов добавляет, что решать тогда этот вопрос не мог из-за состояния здоровья. За три года он перенес 15 операций.

«А когда всем на удивление я очухался и твердо заявил о своем намерении на квартиру, жена закатила скандал, что я неблагодарный. Думаю, ее очень огорчило, что я передумал умирать. Когда мы нормально не смогли решить вопрос за квартиру, я сказал, что буду обращаться в суд. А она ответила, что если я подам в суд, то внука больше не увижу. Так она решила меня наказать, зная, что это моя слабая точка. Я же внука воспитывал с пеленок», — сокрушается Владимир.

Сегодня Кузнецов регулярно проходит диализ. А для решения вопроса с квартирой обратился с иском в суд.

«если я подам в суд, то внука больше не увижу»«если я подам в суд, то внука больше не увижу»
«если я подам в суд, то внука больше не увижу»
Фото: Изображение Midjourney
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Серьезная разница

Юрист Ольга Крупская объясняет, что одной из главных причин сложности семейных споров является существующее ранее доверие — когда люди, не задумываясь, подписывают документы. Именно такой документ в последующем может стать мощным юридическим оружием.

«Так произошло и в нашем случае. Владимир дал бывшей супруге доверенность на продажу своего коттеджа с условием, что деньги от продажи коттеджа она возьмет себе, а ему отдаст свою квартиру в Ростове. Она действительно прописала бывшего мужа в своей квартире. Но переписать на него жилье, как договаривались изначально, отказалась», — отмечает Ольга Крупская.

Собеседница добавляет, что квартира жены, в которую поселился Владимир, находилась в стройварианте. Мужчина спал на матрасе, вносил коммунальные платежи, потихоньку делая на свою пенсию ремонт и приобретая мебель.

«То есть он вел себя как полноценный собственник, которым сегодня не является», — уточняет юрист.

Эксперт объясняет, что быть прописанным в квартире или быть ее собственником — это разные вещи.

«Регистрация в частной собственности дает право лишь на проживание — ровно столько, сколько позволит собственник. А собственник жилья может в любой момент обратиться в суд и выписать прописанного там человека. Это значит, что Владимир в любой момент может остаться без жилья», — говорит Крупская.
«Регистрация в частной собственности дает право лишь на проживание»«Регистрация в частной собственности дает право лишь на проживание»
«Регистрация в частной собственности дает право лишь на проживание»
Фото: 1MI
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Дела семейные

Однако, как известно, у каждой проблемы две стороны. Бывшая супруга Владимира — Анна Суховеева поделилась с корреспондентом RostovGazeta своим видением ситуации.

«Вы знаете, как мы с ним жили? Только представьте, у нас одна дочь, и по жизни он ей никогда не помогал ей. Купит йогурт, приходит ко мне и требует написать расписку, что потратил 50 рублей. Я ушла от него вместе с дочерью. Мы просто встали и ушли в один день. Он нас выжил — мы его боялись. А алименты он платил по 150-200 рублей», — рассказывает собеседница.

Анна добавляет, что полностью растила дочь сама. Сама помогала получению высшего образования, сама выдавала девушку замуж.

«А когда он заболел — приехал жить к моей дочери. Девушка воспитана так, что не могла отказать. Приняла его в своей небольшой квартире, где он жил полгода. И в больницу к нему приходила, и продукты носила, и с врачами договаривалась», — подчеркивает бывшая супруга Владимира.
«Купит йогурт, приходит ко мне и требует написать расписку, что потратил 50 рублей»«Купит йогурт, приходит ко мне и требует написать расписку, что потратил 50 рублей»
«Купит йогурт, приходит ко мне и требует написать расписку, что потратил 50 рублей»
Фото: 1MI
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Алименты на дочь

Ростовчанка добавляет, что вместе с дочерью помогла бывшему супругу оформить лучший диализ, получить первую группу инвалидности. А также организовать бесплатный проезд в диализный центр и обратно.

По словам собеседницы, разговор с Владимиром о продаже коттеджа был заведен лишь с единственной целью — чтобы он съехал из квартиры дочери, которой было тяжело с больным отцом. Да и сам коттедж, за который удалось выручить порядка 1,7 миллиона рублей, по ее словам, больше походил на барак.

«С продажей этого барака я намучилась. Пришлось заниматься оформлением земли под ним. Знаете, чего это стоило? Деньги от его продажи частично пошли на оплату ипотеки за мою квартиру в Ростове, а частично — на ремонт в ней. В чем сейчас проблема, я не понимаю. Он живет в этой квартире, прописан в ней, никто оттуда его не выгоняет. Но почему я должна переделывать на него свою квартиру, я не понимаю», — делится мыслями ростовчанка.

Анна подчеркивает, что предлагала альтернативный вариант — квартиру продать, а деньги поделить.

«У него же одна дочь и один внук! Зато за все то, что мы для него сделали, он подал иск в суд на дочь, чтобы взыскать с нее алименты. Это нормально?» — недоумевает Анна.
«он подал иск в суд на дочь, чтобы взыскать с нее алименты»«он подал иск в суд на дочь, чтобы взыскать с нее алименты»
«он подал иск в суд на дочь, чтобы взыскать с нее алименты»
Фото: 1MI
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Главная причина семейных ссор

Очевидно, что из-за столь разных взглядов на одну и ту же ситуацию, разбираться в делах семейных совсем не просто. Эксперты отмечают, что причина домашних конфликтов, в большинстве случаев, кроется гораздо глубже.

«И заключается она, на мой взгляд, в гордыне каждого из супругов — когда никто не хочет идти на уступки. Из-за этого в семьях происходят серьезные эксцессы. А когда начинаешь разбираться, часто выясняется, что вопрос не стоит выеденного яйца», — резюмирует правозащитник Павел Сагайда.

Напомним, что в прошлом году Павел Сагайда стоял на защите прав ростовчанки, которую, с подачи супруга, насильно удерживали и лечили в психиатрической больнице.

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