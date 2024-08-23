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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС

Власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС

23 августа 2024, 13:47
Фото: Wiki
Власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС
Власти Новочеркасска рассказали, что строительство новой атомной станции не планируется, сообщает официальный канал администрации города.

Жители Новочеркасска начали интересоваться, насколько правдива информация о том, что в городе появится АЭС. Администрация поспешила ответить, что предложений о строительстве станции не поступало. При этом глава горадминистрации Юрий Лысенко отметил, что в городе и его окрестностях нет территории подходящей для реализации подобного проекта.

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Добавим, что «Росатом» также не озвучивал планы о возведении еще одной атомной электростанции в донском регионе.

Ранее появлялись сведения о том, что к 2036 году в Новочеркасске планируется построить АЭС, состоящую из двух энергоблоков.

До этого в Ростовской области усилили контроль уровня радиоактивного излучения.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростовская область#Новочеркасск#Строительство#Администрация#Территория#Атомная станция#Опровержение#Планирование#Радиация
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