Власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС

Жители Новочеркасска начали интересоваться, насколько правдива информация о том, что в городе появится АЭС. Администрация поспешила ответить, что предложений о строительстве станции не поступало. При этом глава горадминистрации Юрий Лысенко отметил, что в городе и его окрестностях нет территории подходящей для реализации подобного проекта.