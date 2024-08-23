Власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Жители Новочеркасска начали интересоваться, насколько правдива информация о том, что в городе появится АЭС. Администрация поспешила ответить, что предложений о строительстве станции не поступало. При этом глава горадминистрации Юрий Лысенко отметил, что в городе и его окрестностях нет территории подходящей для реализации подобного проекта.
Добавим, что «Росатом» также не озвучивал планы о возведении еще одной атомной электростанции в донском регионе.
Ранее появлялись сведения о том, что к 2036 году в Новочеркасске планируется построить АЭС, состоящую из двух энергоблоков.
До этого в Ростовской области усилили контроль уровня радиоактивного излучения.