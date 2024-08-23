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Власти Ростовской области определили величину прожиточного минимума на 2025 год

Власти Ростовской области определили величину прожиточного минимума на 2025 год

23 августа 2024, 08:35
Фото: 1MI
Власти Ростовской области определили величину прожиточного минимума на 2025 год
Прожиточный минимум в Ростовской области на 2025 год в расчёте на душу населения составит 16 669 рублей, соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.

Величину прожиточного минимума рассчитывают ежегодно. В текущем году прожиточный минимум составляет 14 526 рублей. В 2025 он достигнет 16 669 рублей. При этом для трудоспособного населения этот показатель составит 18 169 рублей, для пенсионеров — 14 335 рублей, для детей — 16 169 рублей.

Прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения. Его используют в том числе для определения размера региональных социальных пособий, выплат и других видов поддержки малоимущим жителям.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области бесплатное питание будут получать школьники и студенты из многодетных семей.

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