Власти Ростовской области определили величину прожиточного минимума на 2025 год

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Величину прожиточного минимума рассчитывают ежегодно. В текущем году прожиточный минимум составляет 14 526 рублей. В 2025 он достигнет 16 669 рублей. При этом для трудоспособного населения этот показатель составит 18 169 рублей, для пенсионеров — 14 335 рублей, для детей — 16 169 рублей.
Прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения. Его используют в том числе для определения размера региональных социальных пособий, выплат и других видов поддержки малоимущим жителям.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области бесплатное питание будут получать школьники и студенты из многодетных семей.