Власти Ростовской области определили величину прожиточного минимума на 2025 год

Величину прожиточного минимума рассчитывают ежегодно. В текущем году прожиточный минимум составляет 14 526 рублей. В 2025 он достигнет 16 669 рублей. При этом для трудоспособного населения этот показатель составит 18 169 рублей, для пенсионеров — 14 335 рублей, для детей — 16 169 рублей.