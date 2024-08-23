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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Водителей предупредили об «аквапланировании» на дорогах Ростовской области

Водителей предупредили об «аквапланировании» на дорогах Ростовской области

23 августа 2024, 10:13
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Водителей предупредили об «аквапланировании» на дорогах Ростовской области
Из-за ливней на дорогах Ростовской области возрастает риск ДТП, напомнили в управлении ГИБДД.

Штормовое предупреждение объявили в регионе из-за ливней в сочетании с грозами и сильным ветром. Инспекторы напомнили, что в такую погоду нужно быть предельно внимательными за рулём.

«Может возникнуть опасность проявления эффекта „аквапланирования“ — полной или частичной потери сцепления колес с дорожным покрытием», — объяснили в ГИБДД.

Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и отказаться от опасных манёвров на дорогах.

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Ранее стало известно, когда наступит климатическая осень в Ростове-на-Дону. Синоптики прогнозируют в городе по-летнему тёплый сентябрь и холодный октябрь.

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