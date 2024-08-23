Водителей предупредили об «аквапланировании» на дорогах Ростовской области

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Штормовое предупреждение объявили в регионе из-за ливней в сочетании с грозами и сильным ветром. Инспекторы напомнили, что в такую погоду нужно быть предельно внимательными за рулём.
«Может возникнуть опасность проявления эффекта „аквапланирования“ — полной или частичной потери сцепления колес с дорожным покрытием», — объяснили в ГИБДД.
Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и отказаться от опасных манёвров на дорогах.
Ранее стало известно, когда наступит климатическая осень в Ростове-на-Дону. Синоптики прогнозируют в городе по-летнему тёплый сентябрь и холодный октябрь.