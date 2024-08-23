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Published Сегодня, 06:44

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ВСУ могли повторно пытаться атаковать полыхающую в Пролетарске нефтебазу

ВСУ могли повторно пытаться атаковать полыхающую в Пролетарске нефтебазу

23 августа 2024, 06:44
Фото: «Наша неделя. Пролетарск"/Леонид Заплаткин
ВСУ могли повторно пытаться атаковать полыхающую в Пролетарске нефтебазу
Украина повторно пыталась атаковать нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которая горит с воскресенья, сообщает Лента.ру.

Напомним, что в ночь на воскресенье системы ПВО сбили БПЛА, обломки которого рухнули на промышленные склады. Это стало причиной возгорания топлива, которое не могут седьмые сутки.

Ранее появлялась информация о площади возгорания в 10 тысяч квадратных метров. Пострадали более 40 человек, которым оказывают помощь.

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Сейчас издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что ВСУ якобы повторно пытались атаковать эту нефтебазу. Говорится будто противник хочет спровоцировать возгорание цистерн с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.

Но официальной информации об этом не поступало.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Нефтебаза#Происшествия#Пролетарск
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