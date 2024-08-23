ВСУ могли повторно пытаться атаковать полыхающую в Пролетарске нефтебазу

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Напомним, что в ночь на воскресенье системы ПВО сбили БПЛА, обломки которого рухнули на промышленные склады. Это стало причиной возгорания топлива, которое не могут седьмые сутки.
Ранее появлялась информация о площади возгорания в 10 тысяч квадратных метров. Пострадали более 40 человек, которым оказывают помощь.
Сейчас издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что ВСУ якобы повторно пытались атаковать эту нефтебазу. Говорится будто противник хочет спровоцировать возгорание цистерн с керосином, что может значительно увеличить площадь пожара.
Но официальной информации об этом не поступало.