Задача — освободить территории: эксперты оценили необходимость мобилизации в Ростове

Михаил Зеленков уточнил, что уже на протяжении достаточно длительного времени политическое руководство России напоминает Западу и, особенно США, что Россия открыта для переговоров, но только на равных условиях, с учетом имеющихся реалий. Данный факт подтверждает аргумент, что задача дойти до Киева и далее до границ с Польшей и Венгрией — не стоит.