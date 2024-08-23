Задача — освободить территории: эксперты оценили необходимость мобилизации в Ростове

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Доктор политических наук, кандидат военных наук, профессор Михаил Зеленков рассказал, что после вторжения Украины в Курскую область отдельная часть СМИ и так называемых блогеров опять подняли в медийном пространстве шумиху по поводу очередной волны мобилизации в России.
«Эксперт рассказал, что ответить на данный посыл можно с одной стороны однозначно — не будет, так как об этом конкретно и недвусмысленно недавно заявил президент России Владимир Путин, а также в дальнейшем озвучили данное решение на других публичных площадках представители высших политических кругов России. Все мы хорошо знаем, что президент России слов на ветер не бросает и популизмом не занимается», — рассказал эксперт.
Собеседник добавил, что есть и другой, более аргументированный ответ на данный интересующий многих вопрос, который вытекает из обстановки и задач СВО. По его словам, сегодня численность группировки СВО, ведущей активные боевые действия на фронте протяженностью более 1200 километров, составляет около 800 тысяч человек.
«Много это или мало? Если исходить из того, что сегодня, в основном ведется позиционная война, то вполне достаточно, чтобы медленно, но эффективно уничтожать ВСУ и постепенно освобождать еще оккупированные ими новые территории. Во-вторых, из выступлений высшего руководства России вытекает, что задача захватить всю территорию Украины — не ставится. Стоит задача освободить новые территории России (ДНР, ЛНР, Запорожскую и Луганскую области), создать буферную зону вдоль границы с Украиной, не позволяющую вести обстрел территории России крупнокалиберным артиллерийским оружием, а затем вступает в дело дипломатия», — отметил эксперт.
В-третьих, создание новых группировок войск (Брянск, Курск, Белгород) пройдет на территории данных областей, следовательно, эти группировки можно укомплектовать как контрактниками, так и военнослужащими по призыву.
Михаил Зеленков уточнил, что уже на протяжении достаточно длительного времени политическое руководство России напоминает Западу и, особенно США, что Россия открыта для переговоров, но только на равных условиях, с учетом имеющихся реалий. Данный факт подтверждает аргумент, что задача дойти до Киева и далее до границ с Польшей и Венгрией — не стоит.
«Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что новый мобилизационный ресурс в данный момент не нужен. Для восполнения некомплекта в действующей армии вполне достаточно желающих поступить на военную службу по контракту. Именно для этого в последнее время улучшены их социальные и финансовые условия прохождения военной службы в зоне СВО», — объяснил эксперт.
Член совета молодых политологов при РАПН Сергей Кухарец рассказал, что порядок проведения мобилизации описан в соответствующем федеральном законе. Согласно тексту документа, она может быть как частичной, так и общей.
«По словам президента, потребности в мобилизации на данный момент нет. Процитирую его слова в 2024 году: „Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем“, — рассказал эксперт.
По его словам, это подтверждает и первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, сообщив, что не располагает данными о якобы разрабатываемом плане кадровых перестановок военнослужащих осенью 2024 года, включая мобилизацию.
Он лишь напомнил, что в июле закончилась весенняя призывная кампания, а осенью начнется новый призыв срочников, но «данная категория военнослужащих не принимает участия в специальной военной операции».
«Тем самым, подчеркнем, что призывная кампания, которая начнется осенью будет носить плановый характер и не имеет к мобилизации никакого отношения», — рассказал собеседник.
Ранее появилась информация, что ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области.