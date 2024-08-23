Заключённые взяли в заложники и убили сотрудников ФСИН в Волгоградской области

16 июня 2024 года похожее происшествие случилось в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Шестеро заключённых учреждения смогли сбежать из камер и взять в заложники двух сотрудников ФСИН. Преступники состояли в запрещённой в России исламистской организации. Они требовали дать им авто, оружие и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили. Из террористов выжил только один. Сейчас он находится под усиленной охраной в другом СИЗО Ростовской области.