Заключённые взяли в заложники и убили сотрудников ФСИН в Волгоградской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Происшествие случилось в исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области. Днём 23 августа несколько заключённых взяли в заложники там сотрудников ФСИН. По данным ТАСС, один из работников колонии убит. Во ФСИН подтвердили наличие пострадавших.
Уточняется, что захватить заложников заключённые смогли на заседании дисциплинарной комиссии колонии. Там в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей.
«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — пишет пресс-служба ФСИН.
Информация о происшествии уточняется.
16 июня 2024 года похожее происшествие случилось в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Шестеро заключённых учреждения смогли сбежать из камер и взять в заложники двух сотрудников ФСИН. Преступники состояли в запрещённой в России исламистской организации. Они требовали дать им авто, оружие и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили. Из террористов выжил только один. Сейчас он находится под усиленной охраной в другом СИЗО Ростовской области.