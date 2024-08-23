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Published Сегодня, 11:13

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Заключённые взяли в заложники и убили сотрудников ФСИН в Волгоградской области

Заключённые взяли в заложники и убили сотрудников ФСИН в Волгоградской области

23 августа 2024, 11:13
Фото: видео ТГ канал Readovka / 1MI
Заключённые взяли в заложники и убили сотрудников ФСИН в Волгоградской области
Несколько заключённых захватили сотрудников колонии в Волгоградской области, подтвердили во ФСИН России.

Происшествие случилось в исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области. Днём 23 августа несколько заключённых взяли в заложники там сотрудников ФСИН. По данным ТАСС, один из работников колонии убит. Во ФСИН подтвердили наличие пострадавших.

Уточняется, что захватить заложников заключённые смогли на заседании дисциплинарной комиссии колонии. Там в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей.

«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников», — пишет пресс-служба ФСИН.

Информация о происшествии уточняется.

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16 июня 2024 года похожее происшествие случилось в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Шестеро заключённых учреждения смогли сбежать из камер и взять в заложники двух сотрудников ФСИН. Преступники состояли в запрещённой в России исламистской организации. Они требовали дать им авто, оружие и возможность уехать взамен на освобождение заложников. Переговоры с ними не увенчались успехом. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили. Из террористов выжил только один. Сейчас он находится под усиленной охраной в другом СИЗО Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Заключенные#Происшествия#ФСИН
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