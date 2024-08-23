Жители Ростовской области массово отказываются от отдыха за границей из-за цен

Стоит еще напомнить, что в Ростове не работает аэропорт Платов и пока нет информации о том, когда его откроют. Это дополнительно осложняет поездки в другие страны. Но, если желание, то можно воспользоваться воздушной гаванью в другом регионе, например, в Минеральных Водах или Сочи.