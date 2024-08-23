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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Эксперт заявил, что большинство ростовчан не могут отдохнуть за границей

Жители Ростовской области массово отказываются от отдыха за границей из-за цен

23 августа 2024, 10:34
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт заявил, что большинство ростовчан не могут отдохнуть за границей

Экономист рассказал, почему ростовчане стали отказываться от отдыха за границей

Большинство жителей России, в том числе Ростовской области, не рассматривают отдых за границей из-за роста цен, сообщил RostovGazeta доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Рост цен на туры

Эксперт рассказал, что стоимость зарубежного отдыха дорожает год от года по разным причинам, от увеличения стоимости перелетов до роста цен на туры. По его словам, поэтому большинство россиян не рассматривает отдых за границей в качестве проведения отпуска, пожалуй за исключением республики Беларусь и Абхазии.

Стоит еще напомнить, что в Ростове не работает аэропорт Платов и пока нет информации о том, когда его откроют. Это дополнительно осложняет поездки в другие страны. Но, если желание, то можно воспользоваться воздушной гаванью в другом регионе, например, в Минеральных Водах или Сочи.

можно воспользоваться воздушной гаванью в другом регионеможно воспользоваться воздушной гаванью в другом регионе
можно воспользоваться воздушной гаванью в другом регионе
Фото: Unsplash

Куда бюджетно съездить на отдых

Дмитрий Морковкин назвал наиболее востребованные туристические маршруты в России для бюджетного отдыха:

  1. курорты Краснодарского края уже традиционно являются жемчужиной летнего отдыха, и бархатный сезон — не исключение. К концу августа цены уже стабилизировались, каникулярное время школьников и студентов подходит к концу, а значит вполне реально съездить и насладится морем, спелыми фруктами и бахчевыми культурами. Температура воды на этих курортах +23-25 и выше, что является несомненным преимуществом;
  2. в Крыму можно насладиться красотой Черного моря и разнообразными достопримечательностями полуострова. Проживание в частных гостевых домах или хостелах поможет сэкономить на расходах;
  3. Дагестан — еще одно направление, активно набирающее популярность у российских туристов. Они едут сюда за необыкновенно красивыми видами, кристально чистым воздухом;
  4. путешествие на озеро Байкал предлагает уникальный опыт наслаждения природой и кристально чистым воздухом Сибири. Можно выбрать поездку на поезде вдоль берегов озера или отправиться в пеший поход с остановками в палатках на берегу;
путешествие на озеро Байкалпутешествие на озеро Байкал
путешествие на озеро Байкал
Фото: Oleksandr Sushko/Unsplash

В топ туристических направлений, безусловно, входит Калининградская область. Здесь достаточно большой ассортимент вариантов отдыха и найти для себя оптимальный сможет каждый, и даже вне зависимости от погоды.

Сколько стоят туры за границу

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru рассказал нам, что чаще всего этим летом россияне с детьми проводят отпуск в Турции. Такой вариант отдыха выбрали для себя 63% туристов от общего числа отдыхающих.

Средний чек путешествия в этом летнем сезоне составил 292 тысячи рублей за тур. В прошлом году доля Турции была немного меньше — 61%. Средняя цена отдыха составляла 238 тысяч рублей.

Наиболее популярным размещением стали пятизвездочные отели (53%), а также питание «все включено» (36%) и «ультра все включено» (40%).

чаще всего этим летом россияне с детьми проводят отпуск в Турциичаще всего этим летом россияне с детьми проводят отпуск в Турции
чаще всего этим летом россияне с детьми проводят отпуск в Турции
Фото: Unsplash

Сколько стоит отдохнуть в России

Средний чек за тур внутри страны составил 134 тысячи рублей. Годом ранее он составлял 108 тысяч рублей.

Кроме того, остаются популярными курорты Египта, но средняя цена отдыха увеличилась с 200 тысяч до 247 тысяч рублей.

Также туристы ездят в Абхазию и ОАЭ соответственно. Средние чеки на отдых в обоих случаях выросли. Абхазия подорожала со 123 тысяч рублей до 146 в среднем за тур, путешествие в ОАЭ в прошлом году стоило 191 тысячу рублей, в этом — 235 тысяч.

Абхазия подорожала со 123 тысяч рублей до 146Абхазия подорожала со 123 тысяч рублей до 146
Абхазия подорожала со 123 тысяч рублей до 146
Фото: Julia Prokopenko/Unsplash

При этом согласно данным Росстата, средняя номинальная ежемесячная зарплата в Ростовской области в мае достигла 61 715 рублей. Учитывая траты на коммуналку и еду, позволить отдых за границей смогут далеко не все.

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