Жители Ростовской области массово отказываются от отдыха за границей из-за цен

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Эксперт рассказал, что стоимость зарубежного отдыха дорожает год от года по разным причинам, от увеличения стоимости перелетов до роста цен на туры. По его словам, поэтому большинство россиян не рассматривает отдых за границей в качестве проведения отпуска, пожалуй за исключением республики Беларусь и Абхазии.
Стоит еще напомнить, что в Ростове не работает аэропорт Платов и пока нет информации о том, когда его откроют. Это дополнительно осложняет поездки в другие страны. Но, если желание, то можно воспользоваться воздушной гаванью в другом регионе, например, в Минеральных Водах или Сочи.
Дмитрий Морковкин назвал наиболее востребованные туристические маршруты в России для бюджетного отдыха:
В топ туристических направлений, безусловно, входит Калининградская область. Здесь достаточно большой ассортимент вариантов отдыха и найти для себя оптимальный сможет каждый, и даже вне зависимости от погоды.
Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru рассказал нам, что чаще всего этим летом россияне с детьми проводят отпуск в Турции. Такой вариант отдыха выбрали для себя 63% туристов от общего числа отдыхающих.
Средний чек путешествия в этом летнем сезоне составил 292 тысячи рублей за тур. В прошлом году доля Турции была немного меньше — 61%. Средняя цена отдыха составляла 238 тысяч рублей.
Наиболее популярным размещением стали пятизвездочные отели (53%), а также питание «все включено» (36%) и «ультра все включено» (40%).
Средний чек за тур внутри страны составил 134 тысячи рублей. Годом ранее он составлял 108 тысяч рублей.
Кроме того, остаются популярными курорты Египта, но средняя цена отдыха увеличилась с 200 тысяч до 247 тысяч рублей.
Также туристы ездят в Абхазию и ОАЭ соответственно. Средние чеки на отдых в обоих случаях выросли. Абхазия подорожала со 123 тысяч рублей до 146 в среднем за тур, путешествие в ОАЭ в прошлом году стоило 191 тысячу рублей, в этом — 235 тысяч.
При этом согласно данным Росстата, средняя номинальная ежемесячная зарплата в Ростовской области в мае достигла 61 715 рублей. Учитывая траты на коммуналку и еду, позволить отдых за границей смогут далеко не все.
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