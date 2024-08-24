Алексей Логвиненко: В Платовском микрорайоне заработает филиал школы искусств

—Сейчас парень учится в колледже и живет у тети. Для него уже купили хорошую однокомнатную квартиру с ремонтом площадью 34,5 кв. м. в современном доме в переулке Андреева, и после оформления всех необходимых документов он сможет справить новоселье. Также поручил помочь парню трудоустроиться по специальности после окончания колледжа. Кроме того, обеспечим жильем брата заявителя, которому в этом году исполнилось 18 лет, — отметил Алексей Логвиненко.