Алексей Логвиненко: В Платовском микрорайоне заработает филиал школы искусств

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Вопросы были разноплановыми. Одни касались ремонта дорог на отдельно взятых участках, другие — нехватки учреждений по дополнительному образованию детей. Затронули обращения граждан и выделение жилья детям-сиротам.
Во время беседы с главой администрации города, жители Платовского микрорайона подняли вопрос об отсутствии учреждений дополнительного образования для детей, апеллируя тем, что в настоящее время в «Платовском» проживает около 2 тысяч детей, как школьного, так и дошкольного возраста.
Ответом на обращение стала хорошая новость, которую сообщил жителям Платовского Алексей Логвиненко. По его словам, с 1 сентября на базе новой построенной в Платовском школы №85, которую мы запускаем в предстоящий День знаний, откроется и филиал детской школы искусств № 1 имени В. С. Ходоша.
— Мы идем на своего рода эксперимент. Для нас это первый подобный опыт создания учреждения допобразования при общеобразовательной школе, где смогут заниматься 253 ребенка. В филиале сформируют 5 классов и создадут 4 отделения: хоровое, хореографическое, музыкальное и отделение изобразительного искусства. Деньги на инструменты, оборудование, мебель и зарплату преподавателям уже выделены из городского бюджета. Такое решение было принято на августовском заседании городской Думы, — добавил Алексей Логвиненко.
Жителей Октябрьского района интересовал ремонт дороги по улицам Дачной и 56-й Армии. Они посетовали, транспортные артерии этих улиц ремонтировались около девяти лет назад и нуждаются в обновлении, так как здесь располагается много социальных объектов. Интересовались дорогами и жители дома по улице Зорге, 27/6, они просили отремонтировать дорогу, которая проходит через их двор.
Выслушав ростовчан, Алексей Логвиненко пояснил, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» городом запланирован ремонт указанных улиц. Так, по Дачной и 56-й Армии, на ремонт предусмотрено финансирование. Сметная стоимость работ составляет 47, 2 млн руб, а срок выполнения ремонта до 1 октября. Что касается внутриквартальных проездов, городская администрация большое внимание уделяет и их ремонту. Поэтому новый асфальт на Зорге, 27/6 появится до 15 сентября.
— Хочу отметить, что в минувшем году мы впервые за долгое время приступили к ремонту внутриквартальных (дворовых) проездов. Тогда отремонтировали 56,3 тыс. кв. м. проезжих частей. В этом сезоне данная работа продолжается. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 103,4 млн руб, — сказал Алексей Логвиненко.
В процессе личного приема граждан глава администрации Ростова-на-Дону рассмотрел вопрос по приобретению жилья ребенку-сироте.
—Сейчас парень учится в колледже и живет у тети. Для него уже купили хорошую однокомнатную квартиру с ремонтом площадью 34,5 кв. м. в современном доме в переулке Андреева, и после оформления всех необходимых документов он сможет справить новоселье. Также поручил помочь парню трудоустроиться по специальности после окончания колледжа. Кроме того, обеспечим жильем брата заявителя, которому в этом году исполнилось 18 лет, — отметил Алексей Логвиненко.
Еще один вопрос коснулся уличного освещения в переулке Красных Партизан от проспекта 40-летия Победы до улицы Кржижановского. Глава администрации города успокоил заявителя и пообещал провести новую линию в рамках программы развития МКП «Ростгорсвет» и установить в переулке к середине ноября 30 светодиодных светильников.