Директор «Тагмета» призвал власти решить проблему нехватки электроэнергии и воды

Власти в свою очередь заверили, что у них есть договорённости с федеральным центром об увеличении генерирующих и трансформаторных мощностей в Ростовской области. Также они заявили, что у проблемы с пресной водой имеются «пути решения». Но никакой конкретики по ним чиновники не дали.