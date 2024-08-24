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Директор «Тагмета» призвал власти решить проблему нехватки электроэнергии и воды

Директор «Тагмета» призвал власти решить проблему нехватки электроэнергии и воды

24 августа 2024, 11:22
Фото: 1MI
Директор «Тагмета» призвал власти решить проблему нехватки электроэнергии и воды
Управляющий директор АО «Тагмет» Сергей Билан призвал властей Ростовской области активнее включаться в решение проблем с электроэнергией и водоснабжение, обсуждение состоялось на заседании совета по инвестициям при губернаторе.

Сергей Билан напомнил о веерных отключениях электричества в Ростовской области в июле. Они коснулись и предприятий в регионе. Заводы приостанавливали работу на несколько часов, когда отключался свет.

«Я не хочу больше только по ночам варить сталь при наличии собственной выделенной линии», — сказал Билан.

Директор «Тагмета» назвал ключевыми для Ростовской области проблемы с электроснабжением и водой. Например, предприятие Билана берёт воду из Таганрогского залива, солёность которого растёт с каждым годом. Соль наносит урон промышленным системам, содержать их становится всё затратнее. Дефицит пресной воды мешает и производствам в Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах.

«Солёность Таганрогского залива 15 миллиграмм на литр. Если раньше я для пополнения своих огромных систем тратил один вагон соли в месяц, сейчас — четыре», — рассказал директор «Тагмета».

Сергей Билан призвал властей Ростовской области учесть эти проблемы при обсуждении областного бюджета на следующий год. По мнению главы «Тагмета», проблемы со светом и водой могут помешать инвестициям в регион.

«Сюда сложно зайти с хорошим, крупным бизнесом, когда у тебя ни света, ни воды нет», — говорит Билан.

Власти в свою очередь заверили, что у них есть договорённости с федеральным центром об увеличении генерирующих и трансформаторных мощностей в Ростовской области. Также они заявили, что у проблемы с пресной водой имеются «пути решения». Но никакой конкретики по ним чиновники не дали.

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