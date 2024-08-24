Дворец культуры «Ростсельмаш» оцепили в Ростове-на-Дону. Что там происходит?

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Утром 24 августа люди в форме оцепили вход в Дворец культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Здание оградили защитной лентой. Пройти в него нельзя. Охранники рассказали корреспонденту RostovGazeta, что причиной ограничений стали учения. Позже к зданию ДК приехала пожарная машина.
В чём именно заключаются учения, не уточнили.
На лавочках рядом со зданием Дворца культуры продолжают сидеть люди. Некоторые ждут окончания учений, чтобы попасть внутрь.