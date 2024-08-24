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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Ростове силовики и спасатели оцепили ДК «Ростсельмаш»

Дворец культуры «Ростсельмаш» оцепили в Ростове-на-Дону. Что там происходит?

24 августа 2024, 07:36
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове силовики и спасатели оцепили ДК «Ростсельмаш»

Дворец культуры «Ростсельмаш» оцепили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону силовики и спасатели оцепили ДК «Ростсельмаш», сообщает с места событий корреспондент RostovGazeta.

Утром 24 августа люди в форме оцепили вход в Дворец культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Здание оградили защитной лентой. Пройти в него нельзя. Охранники рассказали корреспонденту RostovGazeta, что причиной ограничений стали учения. Позже к зданию ДК приехала пожарная машина.

В чём именно заключаются учения, не уточнили.

На лавочках рядом со зданием Дворца культуры продолжают сидеть люди. Некоторые ждут окончания учений, чтобы попасть внутрь.

Утром 24 августа люди в форме оцепили вход в Дом культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.Утром 24 августа люди в форме оцепили вход в Дом культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.
Утром 24 августа люди в форме оцепили вход в Дом культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.Утром 24 августа люди в форме оцепили вход в Дом культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.
Утром 24 августа люди в форме оцепили вход в Дом культуры «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее в трёх ТЦ Ростова эвакуировали людей из-за запуска внутри пиротехники.

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