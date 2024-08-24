Годовалая девочка получила травмы в ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Авария произошла в Волгодонске. На Цимлянском шоссе 68-летний водитель Chevrolet Niva не выбрал безопасную дистанцию движения и влетел в ехавший впереди Kia Rio.
Травмы в ДТП получили водитель иномарки и годовалая девочка. Сейчас они находятся в больнице. Инспекторы уточнили, что ребёнок был машине в детском удерживающем устройстве.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее автомобилистку осудили в Ростовской области из-за ДТП, в котором погиб её 5-летний сын и пострадала 12-летняя дочь. Женщина не имела водительских прав и села за руль в алкогольном опьянении.