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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Под Ростовом в аварии с двумя легковушками пострадал годовалый ребёнок

Годовалая девочка получила травмы в ДТП в Ростовской области

24 августа 2024, 15:04
Фото: 1MI
Под Ростовом в аварии с двумя легковушками пострадал годовалый ребёнок
Под Ростовом в аварии с двумя легковушками пострадал годовалый ребёнок, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла в Волгодонске. На Цимлянском шоссе 68-летний водитель Chevrolet Niva не выбрал безопасную дистанцию движения и влетел в ехавший впереди Kia Rio.

Травмы в ДТП получили водитель иномарки и годовалая девочка. Сейчас они находятся в больнице. Инспекторы уточнили, что ребёнок был машине в детском удерживающем устройстве.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Ранее автомобилистку осудили в Ростовской области из-за ДТП, в котором погиб её 5-летний сын и пострадала 12-летняя дочь. Женщина не имела водительских прав и села за руль в алкогольном опьянении.

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